5 أطعمة تساعد فى إنقاص وزنك.. أبرزها الأسماك

فاطمة ياسر

الرغبة فى التخلص من الوزن الزائد والحصول على وزن صحى وجسم رشيق من أبرز ما يسعى لتحقيقه الكثيرون، وعندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن الزائد، فقد يكون اعتماد حمية غذائية شديدة التقييد، الحل الأمثل للكثيرين.

ولذا قدم التقرير المنشور عبر موقع " إكسبريس"، بعض الأطعمة الصحية الغنية بالألياف والبروتين، وتساعد فى إنقاص الوزن، ومنها:

- بذور الشيا:



تحتوى على نسبة عالية من الألياف، وتزيد من شعور بالشبع لفترة طويلة، كما أنها تحتوى عل سعرات حرارية منخفضة، ولذا تناولها يساعد فى عملية التخلص من الوزن الزائد.

- الأسماك :



ينصح بتناول الأسماك مرتين فى الأسبوع، فهى من الأطعمة المهمة لصحة القلب والمخ لأنها غنية بالأوميجا3، والبروتين هذه العناصر التى تزيد من شعورك بالشبع لفترات طويلة.

- الخضراوات :



فهى من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، وأيضا تساعد على شعورك بالشبع، ولذا يجب إضافتها لنظامك الغذائى للحصول على فوائدها والتمتع بجسم رشيق.

- التفاح:



يحتوى على نسبة عالية من الألياف وفيتامينات المهمة للجسم، ولذا تناولك له إذا كنت ترغب فى التخلص من الوزن الزائد يعد من أبرز وأهم الحيل الغذائية الرائعة.

- البيض:



غنى بالبروتين، ولذا تنأولك له يوميا يشعرك بالشبع لفترات طويلة، وأيضا يحميك من الأمراض ويخلصك من الوزن الزائد.