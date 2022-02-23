اليوم السابع
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الأربعاء، 23 فبراير 2022 01:46 م
أكرم القصاص
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وزير الخارجية يبحث نظيره المجرى استمرار التنسيق فى مواجهة التحديات الدولية المتنامية

الأربعاء، 23 فبراير 2022 01:00 م
وزير الخارجية يبحث نظيره المجرى استمرار التنسيق فى مواجهة التحديات الدولية المتنامية مباحثات مصرية مجرية
أحمد جمعة

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استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم، الأربعاء ، وزير الخارجية والتجارة المجرى بيتر سيارتو في مقر وزارة الخارجية، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر تويتر. 
 
وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية في تدوينة له أن المباحثات المصرية المجرية برئاسة الوزيرين ⁧‫سامح شكري‬⁩ وبيتر سيارتو تتناول العلاقات الثنائية المتميزة على كافة المستويات، مواصلة الدفع قدماً بمجالات التعاون الثنائي والعمل المشترك، استمرار التنسيق في مواجهة التحديات الدولية المتنامية.

سامح شكرى

وزارة الخارجية

المجر

زيارة وزير خارجية المجر

السفير أحمد حافظ

اليوم السابع بلس

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