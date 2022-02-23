اليوم السابع
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الأربعاء، 23 فبراير 2022 09:30 ص
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هنبقى 124 مليونا فى 2032.. الإحصاء يحذر من بقاء معدل الإنجاب عند 2.9 طفل

الأربعاء، 23 فبراير 2022 09:00 ص
هنبقى 124 مليونا فى 2032.. الإحصاء يحذر من بقاء معدل الإنجاب عند 2.9 طفل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
كتب: مدحت عادل

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حذر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من استمرار المستويات المرتفعة للإنجاب عند "2.9 طفل لكل سيدة"، حيث سيؤدي إلى زيادة عدد سكان مصر إلى 124 مليون نسمة في عام 2032، مقابل 117 مليون نسمة إذا انخفضت مستويات الإنـجاب إلى 1.6 طفل لكل سيدة.

وقال جهاز الإحصاء، إن الوضع الحالي يتطلب تضافر جهود جميع أفراد المجتمع ومنظمات المجتمع المدني والإعلام بشتى أشكاله مع أجهزة الدولة، وذلك لضبط معدلات الزيادة السكانية التي تشكل عبئاً على الاقتصاد القومي وتمثل تحدياً كبيراً أمام جهود الدولة المستمرة في مجال التنمية، ويتولد عنها العديد من التحديات الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والأمنية.

وأعلنت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قبل قليل تسجيل عدد سكان مصر في الداخل نحو 103 ملايين و38 نسمة اليوم الثلاثاء 22-2-2022، وسجل عدد السكان نحو 102 مليون نسمة يوم الإثنين الموافق 5/7/2021، ومع بلوغ عدد السكان (103 مليون نسمة) يكون قد تحققت زيادة سكانية قدرها مليون نسمة خلال 232 يوماً أي 7 شهور و22 يوماً (الفرق بين أعداد المواليد والوفيات) أي 4310 نسمة في اليوم أي (179.6) فرد كل ساعة أي (3) فرد كل دقيقة بما يعني أن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 20 ثانية تقريباً.

وتحتل مصر الترتيب الأول بين الدول العربية، والثالث بين الدول الأفريقية، والرابع عشر بين دول العالم من حيث عدد السكان.


جهاز الإحصاء

معدلات الانجاب

الزيادة السكانية

اخبار الاقتصاد

اليوم السابع بلس

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