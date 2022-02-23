فى 6 خطوات.. أزاى تشحن رصيد موبايلك من المحفظة الإلكترونية؟

كتبت هبة السيد

لا يتابع بعض مستخدمى المحمول، رصيد استهلاكهم سواء من الباقات مسبقة الدفع أو موعد سداد الفواتير الشهرية مما يعرض لانقطاع مفاجئ للخدمة، ويمكن لأصحاب المحافظ الإلكترونية شحن رصيد هاتف المحمول من خلال المحفظة فى 6 خطوات وهى:

1- قم بالاتصال بكود الـUSSD أو بتسجيل الولوج إلى التطبيق فى هاتفك المحمول واختار خدمة "شحن".

2- قم بإدخال رقم الهاتف المراد شحنه رصيده أو يمكنه إضافته من دليل الهاتف الخاص بك.

3- قم بإدخال المبلغ الذى سيتم خصمه من محفظتك الإلكترونية لشحن رصيد الهاتف بالجنيه المصرى (مع مراعاة أنه سيتم خصم الضرائب والدمغات من المبلغ المسدد).

4- قم بتأكيد قيمة المبلغ وإدخال كلمة السر "M-PIN".

5- سيتم شحن رصيد الهاتف فورًا دون خصم أى رسوم إضافية.

6- سيصلك إشعارًا بنجاح العملية (إيصال سداد).

تتيح خدمة المحفظة الإلكترونية على المحمول لمستخدمى المحمول فتح محفظة إلكترونية على خط الهاتف المحمول المسجل باسمك (حساب للهاتف المحمول)، إجراء معاملات مالية إلكترونيًا من خلال الهاتف المحمول (باستخدام الـUSSD أو التطبيق للهواتف الذكية) ومنافذ تقديم الخدمة مما يوفر عليك الوقت والنفقات والمجهود مع ضمان الخصوصية والسرية وحماية لك ولأموالك وذلك كله فى أى وقت ومن أي مكان من خلال الهاتف المحمول.

يمكن الاشتراك مجانًا في الخدمة وفتح محفظة إلكترونية بالتوجه بهاتفك المحمول لأحد أفرع شركات المحمول أو البنوك، ويقوم الموظف بالاطلاع على أصل بطاقة الرقم القومي السارية، املأ العقد ببياناتك، واحرص على قراءة العقد بعناية ومعرفة شروط وأحكام وقواعد الخدمة قبل التوقيع.

يذكر أن عدد مشتركى الهاتف المحمول فى مصر بلغوا 101.34 مليون مشترك بنهاية شهر أكتوبر عام 2021 مقابل 95.89 مليون مشترك خلال الشهر المماثل من عام 2020 بنسبة نمو سنوى 5.68%، ومقارنة مع 101.02 مليون مشترك فى نهاية سبتمبر عام 2021 بمعدل نمو شهرى 0.32%، وبلغت نسبة انتشار الهاتف المحمول 98.04% خلال شهر أكتوبر من عام 2021، مقابل 94.47% خلال الشهر نفسه من عام 2020 بنسبة نمو سنوى 3.57%، ومقارنةً مع 97.87% خلال شهر سبتمبر عام 2021 بمعدل نمو شهرى 0.17%.