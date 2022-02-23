دراسة كورية تحدد أفضل عمر للنساء للإنجاب

كتبت إيناس البنا

حددت دراسة جديدة أفضل وقت للمرأة لإنجاب طفل، وهو 25 سنة، وقال الباحثون إن النساء اللاتي ينجبن أطفالاً وهن في منتصف العشرينات من العمر يكن بحالة صحية أفضل من النساء الأكبر سناً عند الإنجاب، وفقا لتقرير جريدة " dailymail".

وأوضح الباحثون من جامعة سيول في كوريا الجنوبية أن السن الأمثل للإنجاب قد يكون بين 24 أو 25 بعد دراسة 4000 امرأة، ووجدوا أن أولئك اللاتى رزقن بطفل قبل أو بعد ذلك العمر كان لديهم خطر أعلى بنسبة 5 % للوفاة من أي سبب في غضون 18 عامًا.

وذكرت الأبحاث السابقة أن الإنجاب في سن الثلاثينيات قد يؤثر على صحة المرأة ووجدت أن الولادة قد تسرع عملية الشيخوخة.

مثل الكثير من كوريا الجنوبية، شهدت كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة زيادة مطردة في السن الذي تنجب فيه المرأة طفلها الأول في العقود الأخيرة.

يبلغ متوسط ​​عمر الأم لأول مرة في بريطانيا الآن 29 وفي الولايات المتحدة، يقول مركز السيطرة على الأمراض إن متوسط ​​عمر الأم لأول مرة كان 26 في عام 2014.

في أحدث دراسة نُشرت في مجلة Maturitas ، نظر العلماء في بيانات من 4044 امرأة في منطقتين في كوريا الجنوبية.

قال البروفيسور سانجشين بارك، الخبير في علم الأوبئة بجامعة سيول إن النساء الأكبر سنًا يواجهن مشاكل أكبر في التعافي من الآثار الجسدية للحمل، موضحا: "الأمهات الأكبر سنا يجدن صعوبة أكبر في التعافي من الحمل والولادة مقارنة بالأمهات الأصغر سنا، وقد لا تتمكن عضلاتهن من العمل كما كان من قبل".

وأضاف أن الأمهات الأكبر سنًا قد يكافحن لممارسة الرياضة والحفاظ على صحة جيدة أثناء التوفيق بين الحياة المهنية والطفل.