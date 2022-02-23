تعرف على طرق صحية للحصول على بطن مسطحة

كتبت ميرفت رشاد

كل واحد منا يرغب في الحصول على مظهر جيد، لكن هناك مشكلة كبيرة تتمثل في دهون البطن التي نطورها بمرور الوقت، وذلك في المقام الأول نتيجة عدم الاهتمام بنظامنا الغذائي وبسبب أسلوب الحياة العشوائي، وللحصول على بطن مسطحة، شاركت الدكتورة أنجالي هودا، المتخصص في السمنة وطب التمثيل الغذائي والتغذية السريرية بالهند، بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في الحصول على بطن مسطح، وفقا لما نشره موقع "doctor-ndtv".

وقالت الدكتورة هودا، إن الدهون الحشوية الموجودة حول أعضاء الجهاز الهضمى، يمكن أن تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع الثانى.

مفاتيح الحصول على بطن مسطحة

نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات:



قلل من تناول الأطعمة السكرية والمكرونة والخبز وزد كمية البروتين والدهون والخضراوات الصحية، للحصول على بطن مسطح.

الصيام المتقطع:



يعد الصيام المتقطع أحد أكثر الطرق سهولة وملاءمة واستدامة لتقليل الوزن وتعزيز الصحة العامة.

تقليل الكورتيزول:



الكورتيزول هو هرمون التوتر الرئيسي في الجسم، إنه يعمل مع الدماغ للتحكم في مزاجك وتحفيزك وخوفك، يدير كيفية استخدام الجسم للكربوهيدرات والدهون والبروتينات، لذا قم بتقليل مستويات الكورتيزول عن طريق التخلص من التوتر والسماح للجسم بالاستفادة الجيدة من الكربوهيدرات.

زيادة الألياف :



سيؤدي تضمين ما يكفي من هذه الألياف في نظامك الغذائي إلى الشعور بالشبع لفترة طويلة بعد تناول الوجبات، يرتبط النظام الغذائي الغني بالألياف بانخفاض مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض ، بما في ذلك السمنة ومرض السكري.

رفع الأثقال:



تدريبات الوزن ضرورية لحرق دهون البطن، تدريبات الوزن تقلل الدهون الكلية في الجسم وتؤدي إلى معدة مسطحة ومتناسقة.