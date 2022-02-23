النقل تطالب بسرعة توريد ماكينات صيانة السكة الحديد من شركة بلاسر النمساوية

كتب رضا حبيشى

استقبلت وزارة النقل الدكتور جورج شتلفريد سفير النمسا بالقاهرة ووفود 9 شركات نمساوية متخصصة في كافة قطاعات السكك الحديدية بحضور قيادات هيئة السكك الحديدية ووزارة النقل.

وأكدت وزارة النقل أن هذا اللقاء يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لتطوير مرفق السكة الحديد بكافة قطاعاته سواء في مجال البنية التحتية او الوحدات المتحركة أو نظم الإشارات أو غيرها من القطاعات والتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال لتنفيذ هذا التطوير.

وبحثت وزارة النقل خلال الاجتماع موقف عدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها حيث تم التباحث مع شركة بلاسر النمساوية حول آخر المستجدات الخاصة بمشروعات توريد ماكينات صيانة وتجديد السكة الحديد للهيئة القومية لسكك حديد مصر لزيادة معدلات السلامة والامان على خطوط السكك الحديدية المختلفة، وكذلك لشبكة القطار الكهربائي السريع.

كما تم التأكيد على ضرورة التعاون لإنشاء مركز صيانة بمصر للقيام باعمال الصيانة والتاهيل لعدد من الماكينات التي سبق توريدها بالاضافة الى الماكينات التي ستورد حديثا وذلك بهدف الحفاظ على الماكينات والحفاظ على المستوى الفني الجيد لها وزيادة عمرها الافتراضي كما تم مناقشة التقدم في مشروع الشراكه بين شركة فويست البين النمساوية فيما يخص اعمال المفاتيح ورش الانتاج بالعباسية لانتاج المفاتيح وتزويد الورش بالتكنولوجيا الحديثة.

وطالبت الوزارة بسرعة تفعيل هذه الشراكة على ان تقوم الشركة النمساوية بإنشاء خط جديد بالكامل وتشغيله تحت إدارتها لإنتاج المفاتيح في مصر والإشراف على الخط الحالي الذي ينتج المفاتيح في ورش العباسية للسكك الحديدية، مؤكدا علي ان تصنيع كافة المفاتيح الخاصة بكافة مشروعات الوزارة الجديدة والحالية سواء في السكك الحديدية أو مترو الأنفاق سيتم تصنيعها في مصر بالتعاون مع الشركة النمساوية.

وقامت الشركات النمساوية باستعراض قطاعات السكك الحديدية المختلفة التي من الممكن التعاون المستقبلي بين الجانبين لتنفيذها مثل مشروعات تحديث وتطوير خطوط السكك الحديدية وتوريد معدات ذات تكنولوجيا خاصة لفحص مكونات السكة والوحدات المتحركة، وكذلك إمكانية التعاون في مجال دراسات الجدوى والبرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات بدءا من التخطيط ودراسة الجدوى وصولاً للبنية التحتية.