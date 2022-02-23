اليوم السابع
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القوى العاملة تعلن بدء اختيار 50 متقدما لدورة الفندقة الشاملة الرابعة بسوهاج

الأربعاء، 23 فبراير 2022 10:16 ص
القوى العاملة تعلن بدء اختيار 50 متقدما لدورة الفندقة الشاملة الرابعة بسوهاج وزير القوى العاملة محمد سعفان
كتب: محمد الأحمدى

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان عن بدء المقابلات الشخصية اليوم الأربعاء وغدا الخميس (23 و24 فبراير الجارى) لاختيار 50 متقدما من المتدربين للدورة الرابعة للفندقة الشاملة بسوهاج والتى تنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة ومنتجع هيلتون الأقصر، مشيرا إلى أنه يتم المقابلات بديوان عام مديرية القوي العاملة بسوهاج.

وذكر الوزير أنه تقدم للدورة الرابعة 50 متقدماً من المستوفين للشروط منهم 16 من الإناث ، 34 من الذكور، كما بلغ عدد المتقدمين  23 من حملة المؤهلات العليا ، 27 من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة.

وقال الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج: إنه تم الانتهاء من التقديم للدورة واستمر لمدة 10 أيام وأن المقابلات الشخصية ستكون اليوم الأربعاء وغدا الخميس (23 و24 فبراير الجارى) لاختيار أفضل العناصر للتدريب، موضحاً أن معايير الاختيار تتم وفقاً لتكليفات الوزير التى تعتمد على معايير الشفافية والكفاءة  والرغبة في العمل بعد انتهاء التدريب وحسن المظهر، واختيار الأفضل والأنسب للتدريب،  وبضرورة أن يتم اختيار عدد مناسب من  الإناث تحقيقاً لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة .

وتم تشكيل لجنة الاختيار برئاسة مدير المديرية وعضوية مدير إدارة التدريب المهني، وعضو من برنامج الأغذية العالمي وآخر من هيلتون الأقصر، فضلا عن موجه فني من إدارة التدريب المهني بالمديرية.


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