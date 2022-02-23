التعافى القوى للطلب بأمريكا.. أسباب أدت لانتعاش سوق النفط

كتبت -مروة الغول

ارتفع طلب مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على النفط خلال الربع الرابع من عام 2021 بحوالي 400 ألف برميل / يوم ، أي بنسبة 0.9 % مقارنـة بـالربع السابق، ليصل إلى نحو 46.1 مليون برميل / يوم ، وهو مستوى مرتفع بنحـو 3.1 مليون برميل / يوم ، أي بنسبة 7.2 % مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي ،وذلك وفقًا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية خلال الربع الرابع 2021 لمنظمة "أوابك".

وأضاف التقرير، أنه ضمن مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفع طلـب دول الأمريكتين خـلال الربع الرابع من عام 2021 بنحو 130 ألف برميل / يوم مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 24.8 مليـون برميل / يوم ، وهو مستوى مرتفع بنحو 1.7 مليون برميل / يوم مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي .

وأضاف التقرير، يعزى ذلك الارتفاع بشكل رئيسي إلى التعافي القوي في الطلب على النفط بالولايات المتحدة ، ليساهم بنحو 92.3% من إجمالي الارتفاع في طلب دول الأمريكتين ، كما واصل الطلب تعافيـه فـي كـلا مـن كندا والمكسيك ، وإن كان بوتيرة أبطأ نسبياً .

وفـي هـذا السياق ، ارتفع الطلـب الأمريكـي خـلال شهر أكتوبر 2021 بنحـو 1.3 مليـون برميل / يوم على أساس سنوي ، ليصل إلى نحو 20.2 مليـون برميل يوميا ، بدعم مـن زيـادة الطلب على الجازولين ووقود الطائرات وزيت الوقود ، تزامنـا مـع تـعـافي نشاط قطـاع التصنيع وارتفاع مؤشر الأميال المقطوعة بالمركبات بنسبة 7.9 % على أساس سنوي وفقاً للإدارة الفيدرالية للطرق السريعة .

وأشار التقرير ،إلي أن البيانات الأولية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تظهر ارتفاع الطلب المحلي على النفط إلى نحو 20.7 مليون برميل / يوم في شهر نوفمبر بـدعم من استمرار الانتعاش في أداء وقـود النقل وواصل ارتفاعه في شهر ديسمبر إلى نحو 21.4 مليون برميل يوم بـدعم مـن قـوة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.

ورغم تأثره سلباً بالارتفاع القياسـي فـي عـدد الإصابات بالمتحور Omicron سريع الانتشار من فيروس كورونا الذي تسبب في تراجـع مفاجئ للإنتاج الصناعي وسـط استمرار أزمة سلاسل الإمدادات ، ودفع شركات الطيران الأمريكية لإلغاء آلاف الرحلات الجوية خلال عطلة عيد الميلاد .