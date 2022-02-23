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التضامن تعلن عن وظائف قيادية شاغرة.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 23 فبراير 2022 10:26 م
التضامن تعلن عن وظائف قيادية شاغرة.. اعرف التفاصيل وزارة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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نشرت وزارة التضامن الاجتماعى من خلال الموقع الإلكترونى عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة بالوزارة طبقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وفيما يلى الوظائف المطلوبة:

 

1- رئيس الإدارة المركزية للوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي
2- رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي
3- رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية
4- رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية
5- مدير مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج
6- مدير مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء
7- مدير مديرية التضامن الاجتماعى بجنوب سيناء
8- مدير مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان
9- مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
 
 
 

أما وظائف المدير العام : 

 

1 مدير عام الإدارة العامة للقيد والتصاريح والدعم الفني
2 مدير عام الإدارة العامة لمتابعة شئون الجمعيات
3- مدير عام الإدارة العامة للتطوع ومساعدة المجتمع
4- مدير عام الإدارة العامة للمنظمات الاجنبية والتمويل الاجنبي
5- مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات
6- مدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني
7- مدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الالكتروني
8- مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي
9- مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب
10- مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا
11- مدير عام العامة لعمليات الموارد البشرية
12- مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجى والسياسات
13- مدير عام الإدارة العامة لإدارة المشروعات
14- مدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر
15- مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمرسى مطروح
16- وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج
17- وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية
 

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