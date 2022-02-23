التخطيط: تحليه المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر مشروعات سيتم الترويج لها بمؤتمر "COP27"

كتبت أسماء أمين

كشف أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط عن تجهيز الحكومة لعدد من المشروعات الخضراء للترويج لها فى مؤتمر تغيير المناخ " COP27” المقرر عقده فى فى شرم الشيخ منها المشروعات فى قطاع تحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر ووسائل النقل المستدام بكل أنواعها.

وأوضح فى تصريحات على هامش المؤتمر المنعقد أمس، أن الحكومة تهدف إلى الوصول بحجم المشروعات الخضراء إلى %30 من إجمالى المشروعات المنفذة خلال العام المقبل، مقارنة مع %15 حاليًا.

وعقدت وزارة التخطيط. والتنمية الاقتصادية مؤتمرا صحفيا لاستعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021/2022، وكذا جهود وزارة التخطيط في مراجعة وتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، فتحي صقر المستشار الاقتصادى للوزيرة.

وخلال المؤتمر استعرضت هالة السعيد مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021 /2022، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحسنا في الأداء الاقتصادي مع تحقيق معدل نمو بلغ 8.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2% خلال الربع الثاني من العام الماضي، موضحة أن معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بلغ 9%، مضيفه أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى مابين 6.2% إلى 6.5% بنهاية العام الحالي ليكن من أعلي معدلات النمو التي تم توقعها حيث تخطى توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات النمو خلال هذا العام.