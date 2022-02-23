اليوم السابع
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الإحصاء يصدر العدد 112 من الكتاب الإحصائى السنوى

الأربعاء، 23 فبراير 2022 01:51 م
الإحصاء يصدر العدد 112 من الكتاب الإحصائى السنوى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتب: مدحت عادل

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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء الموافق 23/2/2020" الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2021، (الإصدار الثاني عشر بعد المائة) "، والذي يعتبر مرجع إحصائي شامل لكافة الإحصاءات الرسمية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي التي ينتجها الجهاز بالمشاركة مع كافة الجهات المتعاونة من الوزارات والهيئات وباقي عناصر النظام الإحصائي الوطني.

• يشمل الإصدار الجديد أحدث البيانات والإحصاءات موضحة في سلاسل زمنية تشمل الإحصاءات الديموجرافية، الاجتماعــــية، الاقتصادية والبيئية، والتي ترصد واقع المجتمع المصري وما طرأ عليه من متغيرات في كافة المجالات ( التعليم، العمل، الصحة، الثقافة، السياحة، التجارة الخارجية والداخلية والمالية والبنوك، الصناعة، الزراعة، النقل، الأسعار والأرقام القياسية لأسعار المستهلكين والمنتجين والناتج المحلى الإجمالي ومعـدلات النمـو، الاتصالات والحسابات القومية وإحصاءات البيئة... إلخ ) على المستوى الإجمالى ومستوى المحافظات.

• الإصــدار الجديـد يشمـل عناصــر بيانات إضافيـة عن إحصــاءات الجغرافيـــا والمنـــاخ ، السكــان ، الإسكان ، الاستثمار .

• تـم إتــاحة البيـــانات الواردة بالكتاب الإحصائي كاملة على الموقع الإلكتروني للجهاز لكافة المستخدمين اعتباراً من اليوم.

• يعمل الجهاز على توفير البيانات الدقيقة والمحدثة التي تسهم في التخطيط ورسم السياسات وصناعة واتخاذ القرار، وكذا استجابة لمطالب الباحثــين والمؤسسات البحثية والمنظمات الإقليـمية والدولـية.


كتاب الاحصاء السنوى

جهاز الاحصاء

الاحصاء

اخبار الاقتصاد

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