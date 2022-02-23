استثناء 11 سلعة من شروط الاستيراد ضمن القرار 991 لسنة 2015

كتب إسلام سعيد

قررت وزارة الصناعة والتجارة استثناء 11 سلعة منها الأصناف الغذائية التالية (الألبان ومنتجاتها المهيأة للبيع للتجزئة- الفواكه المحفوظة والمجففة للبيع للتجزئة- الزيوت والدهون- شيكولاته ومحضرات غذائية تحتوي على الكاكاو- مصنوعات سكرية- العجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز والمخابز- وعصائر الفاكهة- والمياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية) من بيان السلع المرفق بالقرار الوزارى رقم 991 لسنة 2015.

وجاء ذلك في قرار منشور بالجريدة الرسمية في عددها رقم 44 تابع (أ)، رقم 96 لسنة 2022، بحذف 8 أصناف غذائية من قرار 991 لسنة 2015، بشأن السلع المستوردة بشروط خاصة.

يشار إلى أن القرار رقم 991 لسنة 2015، تنص مادته الأولى على إضافة بعض السلع للسلع الواردة بالمسلسل رقم 5 لملحق رقم 3 بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، والخاص بالسلع التي تستورد بشروط خاصة.

وتنص المادة الثانية من القرار على وقف التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن، حال تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى، لمدة 6 أشهر، وحال تكرار نفس الأمر يتم وقف التعامل معها نهائياً بقرار من وزير التجارة الخارجية.