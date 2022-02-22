اليوم السابع
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وزير الطيران يلتقى وزير النقل السودانى لبحث التعاون المشترك

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 02:49 م
وزير الطيران يلتقى وزير النقل السودانى لبحث التعاون المشترك وزير الطيران خلال لقاء وزير النقل السودانى
كتب أحمد مصطفى

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عقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى اجتماعاً موسعاً مع الدكتور هشام أبو زيد، وزير النقل السودانى، وذلك لبحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين مصر والسودان الشقيق فى مجال الطيران المدنى، حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني ومحمد إلياس سفير السودان بالقاهرة وباسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدنى لشئون الدولية والإعلام والمهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والطيار حسن منير مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية واللواء يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.
 
وفى بداية اللقاء أعرب وزير الطيران المدنى عن سعادته بهذا اللقاء المثمر والفعال مؤكداً على حرص الحكومة المصرية على تعميق التعاون فى مختلف مجالات النقل الجوى مع دولة السودان، كما ناقش الجانبان آليات التعاون المشترك وبخاصة فى مجالات الصيانة والتدريب والبنية التحتية للمطارات، بالإضافة إلى أنظمة الملاحة والشحن الجوي بما يساهم في زيادة حجم التبادل التجارى من خلال التعاون بين شركة مصر للطيران والخطوط السودانية. 
 
من جانبه أعرب وزير النقل السودانى عن سعادته بهذا اللقاء مشيداً  بمكانة مصر فى صناعة النقل الجوى ودورها الهام فى تنمية قطاع الطيران المدنى داخل القارة الافريقية، معرباً عن تقديره للجهد والدعم الذى تقدمه وزارة الطيران المدنى لدولة السودان فى مجال النقل الجوى ، متطلعاً  إلى مزيد من التنسيق مع وزارة الطيران المدنى فى تنفيذ عدد من المشروعات المهمة فى مجال النقل الجوى.
 
 
 
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مطار القاهرة

وزارة الطيران

وزير الطيران السودانى

الطيار محمد منار

وزير الطيران المصري

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