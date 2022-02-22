مسئولو "الإسكان" يتفقدون سير العمل بمشروع "JANNA" وأعمال التطوير بمدينة الشروق

كتب أحمد حسن

تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن ومسئولو الهيئة،مدينة الشروق، يرافقهم المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والمشروعات، حيث تفقدوامشروعات الإسكان، كما تابعوا سير العمل بمشروعات التطوير بمدينة الشروق.

واستهل المهندس عبدالمطلب ممدوح ومرافقوه، جولتهم بالمرور على الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع( JANNA )، والتيتشمل عناصر تنسيق الموقع ومنطقة الخدمات وبها السوق التجارية والمسجد، وكذا منطقة حمام السباحة والعناصرالمائية، بجانب المرور على عمارات المشروع ونماذج من الوحدات السكنية.

كما تفقد نائب رئيس الهيئة خلال الزيارة أهم معالم التطوير والتجميل المضافة بمدخل المدينة رقم (1) على طريق القاهرة/ السويس، والتى تضمنت الانتهاء من تنفيذ سارى يحمل علم الجمهورية بارتفاع 43 مترا بما في ذلك من زراعة وتجميلالمسطحات المحيطة بموقع السارى، وتدعيم الزراعات بالمحور الغربى والتخطيط المرورى بطول المحور من المدخل ذاتهحتى مدخل الإسماعيلية 1، حيث أشادوا بسير خطة العمل والالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة.

وفي ختام الجولة شدد مسئولو الوزارة على الالتزام بتنفيذ الأعمال بالجودة والكفاءة المطلوبة، وكذا الالتزام بالجداولالزمنية للانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمواعيد المحددة.

من جانبه أشار المهندس عبداللطيف بشارة، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 1176 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمشروع "JANNA، مضيفاً أنه يجرى الآن تنفيذ التشطيبات النهائية لأعمال تنسيق الموقع والتي تساهم في إظهار الجهد المبذولبالمشروع كما تم التخطيط له وبالمستوى اللائق بمدينة الشروق.