محافظ الجيزة يعيد تشكيل لجان المنشآت الأيلة للسقوط

كتب سيد الخلفاوى

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بإعادة تشكيل لجان التظلمات من القرارات التى تصدرها جلان المنشآت الآيلة للسقوط طبقا لنص المادة 92 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على مستوى المحافظة.

وتم اعادة تشكيل اللجان الأربعة بالأحياء ومقرها العجوزة والدقى والوراق وشمال الجيزة، كما تم اعادة تشكيل اللجان الثلاثة بالمراكز والمدن ومقرها اوسيم وكرداسة ومنشأة القناطر.

وتختص هذه اللجان بنظر التظلمات المقدمة إليها من ذوى الشأن أو اتحادات الشاغلني من القرارات التى تصدرها جلان المنشآت الأيلة للسقوط وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات.

ويقدم التظلم بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويشترط لصحة انعقاد هذه اللجان حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهم اثنان من المهندسين وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة .

وتفصل هذه اللجان فى التظلمات المقدمه إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقدميها ولها أن تطلب من مقدم التظلم استيفاء المستندات أو الدراسات التى تراها لازمة لاتخاذ قرارها.