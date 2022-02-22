مجلس كنائس مصر والشرق الأوسط يقيم أسبوع صلاة.. اعرف التفاصيل

كتب ــ محمد الأحمدى

يقيم مجلس كنائس مصر بالتعاون مع مجلس كنائس الشرق الأوسط أسبوع صلاة من أجل وحدة المسيحيين فى الفترة من 3 - 12 مارس.

ويشترك فى الصلوات هذا الأسبوع المسيحيون من مختلف الكنائس المصرية والتي تضم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الإنجيلية والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأسقفية وكنيسة الروم الأرثوذكس .

ويبدأ حفل الافتتاح فى السادسة مساء الخميس 3 مارس بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وتقام الجمعة 4 مارس بدير مارجرجس اليونانى البطريركى بمصر القديمة، والسبت 5 مارس بكاتدرائية القديس يوسف المارونية بالظاهر، والثلاثاء 8 مارس بالكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط والأربعاء 9 مارس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اجتماع قداسة البابا تاوضروس الثانى.

وتقام الصلوات الخميس 10 مارس بكنيسة مارمرقس للأقباط الأرثوذكس بالمعادى، وسيكون السبت 12 مارس هو يوم الشباب بالكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر.

وتبدأ الاجتماعات فى السادسة مساء مع ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.