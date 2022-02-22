اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 22 فبراير 2022 04:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مجلس كنائس مصر والشرق الأوسط يقيم أسبوع صلاة.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 01:00 ص
مجلس كنائس مصر والشرق الأوسط يقيم أسبوع صلاة.. اعرف التفاصيل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية
كتب ــ محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يقيم مجلس كنائس مصر بالتعاون مع مجلس كنائس الشرق الأوسط أسبوع صلاة من أجل وحدة المسيحيين فى الفترة من 3 - 12 مارس.

ويشترك فى الصلوات هذا الأسبوع المسيحيون من مختلف الكنائس المصرية والتي تضم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الإنجيلية والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأسقفية وكنيسة الروم الأرثوذكس .

ويبدأ حفل الافتتاح فى السادسة مساء الخميس 3 مارس بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية  بالزمالك.

وتقام الجمعة 4 مارس بدير مارجرجس اليونانى البطريركى بمصر القديمة، والسبت 5 مارس بكاتدرائية  القديس يوسف المارونية بالظاهر، والثلاثاء 8 مارس بالكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط والأربعاء 9 مارس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اجتماع قداسة البابا تاوضروس الثانى.

وتقام الصلوات الخميس 10 مارس بكنيسة مارمرقس للأقباط الأرثوذكس بالمعادى، وسيكون السبت 12 مارس هو يوم الشباب بالكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر.

وتبدأ الاجتماعات فى السادسة مساء مع ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.


مجلس كنائس مصر

مجلس كنائس الشرق الأوسط

أسبوع صلاه

الاقباط الأرثوذكس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مسئول لجنة الرعاة بمجلس كنائس مصر يوضح مهام عمل المجلس بندوة اليوم السابع

الجمعة، 21 يناير 2022 07:18 م

أباء الكنيسة الكاثوليكية وأعضاء مجلس كنائس مصر فى ندوة اليوم السابع.. صور

الخميس، 23 ديسمبر 2021 04:25 م

تعرف على أنشطة مجلس كنائس مصر خلال عام 2021

السبت، 04 ديسمبر 2021 05:00 ص

مجلس كنائس مصر يكثف أنشطته لخدمة المرأة بعد فترة توقف بسبب كورونا.. أمينة لجنة المرأة: نهتم بالمكرسات والراهبات فى حفلات تكريم الأم المثالية.. وتؤكد: لدينا مؤتمر 23 أكتوبر لوضع الخطط المستقبلية

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 07:00 ص

رئيس الكنيسة الإنجيلية: دور قوى لمجلس كنائس مصر خلال الفترة المقبلة

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 05:02 ص

تعرف على تكوين لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 04:00 ص

مجلس كنائس مصر يواصل أنشطته بعد غياب عامين بسبب كورونا بعد تشكيله الأخير.. لجنة الرعاية والكهنة تنظم مؤتمرا نهاية أكتوبر عن الانتحار والإلحاد.. وحضور 100 ممثل عن كنائس مصر بوادى النطرون

الأحد، 10 أكتوبر 2021 09:00 ص

تعرف على مصادر تمويل مجلس كنائس مصر

الأحد، 10 أكتوبر 2021 01:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة