ماذا تكشف أشعة الصدر عن صحتك؟

كتبت فاطمة خليل

آشعة الصدر هي واحدة من أكثر اختبارات الأشعة شيوعًا وهناك العديد من الأسباب التي تجعل الأطباء يطلبون تصوير الصدر بالأشعة السينية، مثل أعراض ضيق التنفس وغيرها، في سلسلة اطمن على نفسك نتعرف على أهمية إجراء آشعة على الصدر وماذا تكشف هذه الآشعة عن صحتك، بحسب موقع " medicinenet".

ما هي أسباب طلب تصوير الصدر بالأشعة السينية؟



هناك العديد من الأسباب التي تجعل الأطباء يطلبون تصوير الصدر بالأشعة السينية في كثير من الأحيان ، يتم طلبهم لأعراض ضيق التنفس أو السعال أو ألم الصدر، ومع ذلك، هناك العديد من العلامات والأعراض الأخرى التي قد تدفع الطبيب لطلب أشعة سينية على الصدر قد يتم إجراؤها أيضًا كفحص فحص روتيني.

في بعض الأحيان، يلزم إجراء تصوير بالأشعة السينية للصدر قبل الجراحة لمعرفة ما إذا كان هناك أي دليل على وجود أمراض في القلب أو الرئة قد يلزم معالجته قبل الإجراء وهذا ما يسمى بالأشعة السينية للصدر قبل الجراحة.

ما الذي يمكن رؤيته في صورة الصدر العادية بالأشعة السينية؟



تُظهر الأشعة السينية للصدر حجمًا وشكلًا طبيعيًا لجدار الصدر والهياكل الرئيسية في الصدر.

تشير الظلال البيضاء على الصدر بالأشعة السينية إلى الهياكل والسوائل الصلبة مثل عظام القفص الصدري والفقرات والقلب والشريان الأورطي وعظام الكتفين.

تمثل الخلفية المظلمة على الصدر بالأشعة السينية رئتين ممتلئتين بالهواء تظهر الحقول الرئوية على جانبي القلب والفقرات.

ما هي بعض التشوهات الشائعة في تصوير الصدر بالأشعة السينية؟



تُستخدم أشعة الصدر السينية عمومًا مع البيانات السريرية الأخرى مثل الفحص البدني وتاريخ المريض وأعراضه يمكن استخدامه أيضًا مع اختبارات الأشعة الأخرى لدعم أو تأكيد أو استبعاد العديد من الحالات أو التشخيصات.

يمكن استخدام الأشعة السينية على الصدر لتحديد التشوهات في الرئتين مثل السوائل الزائدة (زيادة السوائل أو الوذمة الرئوية)، والسوائل حول الرئة (الانصباب الجنبي) ، والالتهاب الرئوي ، والتهاب الشعب الهوائية ، والربو ، والخراجات ، والسرطانات.

يمكن الكشف عن تشوهات القلب ، بما في ذلك السوائل حول القلب (الانصباب التامور) ، أو تضخم القلب (تضخم القلب) ، أو قصور القلب ، أو تشريح القلب غير الطبيعي.

غالبًا ما يمكن اكتشاف بعض الهياكل العظمية للصدر وكسر العظام (كسر في الضلع) أو تشوهات في عظام العمود الفقري (الكسر الفقري) في الصدر.