لقاءات على هامش المؤتمر الوزارى لمنتدى الدول المصدرة للغاز..تفاصيل

كتبت - مروة الغول

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لقاءات مع فيليكس بلاسينثيا وزير خارجية جمهورية فنزويلا و نيكولاى شولجينوف وزير الطاقة الروسى ومحمد هامل أمين عام منتدى الدول المصدرة للغاز على هامش المؤتمر الوزاري غير العادى لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالعاصمة القطرية الدوحة ، بحضور السفير عمرو الشربينى سفير مصر لدى قطر والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".

رسالة شكر وتقدير من الرئيس الفنزويلي للرئيس السيسى

وشهد اجتماع الملا و فيليكس بلاسينثيا وزير الخارجية الفنزويلى نقل رسالة تحية وشكر من الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو للرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى ، وأعرب وزير الخارجية الفنزويلي عن رغبة بلاده فى تعزيز التعاون مع الجانب المصرى فى مجال البترول والغاز ، خاصة فى ظل الدور الإقليمى الذى تلعبه مصر فى منطقة الشرق المتوسط، وأشار إلى وجود فرص للشركات المصرية للاستثمار فى بلاده ، وأهمية التعاون الفنى وتدريب الكوادر ونقل الخبرات بين الجانبين حيث أن الدولتين لديهما خبرات كبيرة فى مجال البترول والغاز.

ورحب الملا باهتمام الجانب الفنزويلى بالتنسيق لهذا الاجتماع، مؤكداً على ضرورة العمل على توسيع نطاق التعاون بين الجانبين ، حيث أن قطاع البترول المصرى لديه شركات ذات خبرات كبيرة فى أنشطة البترول والغاز تعمل فى العديد من الدول العربية ومنطقة الشرق المتوسط ويمكنها تعزيز أعمالها مع فنزويلا ، مشيراً إلى استمرار التواصل بين الجانبين لمناقشة فرص التعاون التى يمكن التوافق عليها.

مذكرة تفاهم مصرية روسية

وخلال اللقاء بين الملا ونيكولاى شولجينوف وزير الطاقة الروسى تناول الوزيران مذكرة التفاهم التى تم التوافق عليها وسيتم توقيعها قريباً بين الجانبين لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى مجال استخدام الغاز الطبيعى فى قطاع النقل كوقود للمحركات من خلال التعاون العلمى والفنى وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا اللازمة.

كما بحث الجانبان التعاون فى مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وإمكانية تبادل الخبرات فى هذا المجال فى ظل توسع مصر فيه واهتمام الجانب الروسى به ، كما بحث الوزيران إمكانية زيادة أعمال الشركات الروسية العاملة فى قطاع البترول المصرى في ظل الانطلاقة التى يحققها القطاع والفرص الاستثمارية المتاحة جراء ذلك.

وأكد الوزير الروسى على تقديم الدعم لمصر فى استضافتها لقمة COP 27، كما أعرب عن اهتمام بلاده بمنتدى غاز شرق المتوسط ورغبته في عقد اجتماعات لاحقة لبحث مستجدات المنتدى وكيفية التنسيق للتعاون بين منتدى الدول المصدرة للغاز ومنتدى غاز شرق المتوسط.

أشار الوزيران إلى حرص الدولتين الدائم على تعزيز التعاون المشترك والعلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين. ورش عمل مع منتدى الغاز تمهيداً للقمة العالمية للمناخ COP27 وشهد الاجتماع مع محمد هامل الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز تأكيد الملا على ثقته فى قدرة الأمين العام على تقديم الكثير لنجاح وتقدم منتدى الدول المصدرة للغاز وعلى أهمية المنتدى ودوره فى تنسيق التعاون في مجال الغاز بين أعضاء المنتدى.

وتم خلال اللقاء بحث مجالات التحول للطاقة النظيفة وتخفيف الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية وأكد الوزير على أهمية التنسيق بين الدول الأعضاء بالمنتدى في هذا الشأن خاصة في ظل استضافة مصر لقمة COP27 خلال العام الحالي وعلى ضرورة التعاون للوقوف على مبادرات يمكن طرحها خلال أعمال قمة COP 27 .

وقدم الأمين العام للمنتدى التهنئة للوزير على نجاح مؤتمر ومعرض إيجبس، وعلى استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP27 ، واقترح الأمين العام تنسيق ورش عمل بين الدول الأعضاء بالمنتدى لبحث ومناقشة التحضير لقمة COP 27 وهو ما رحب به وأيده الوزير مما سيمهد لتوحيد المواقف بين الدول الأعضاء فى هذا الشأن.



لقطة تذكارية لوزراء الدول الأعضاء بمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي



وزير البترول والثروة المعدنية يلقى كلمته خلال الاجتماع الوزاري للمنتدى



وزير البترول والثروة المعدنية