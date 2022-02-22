اليوم السابع
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كيف يتم رصد مخالفات البناء فى القاهرة؟.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 02:00 ص
كيف يتم رصد مخالفات البناء فى القاهرة؟.. اعرف التفاصيل إزالة - أرشيفية
كتب ـ سيد الخلفاوى

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أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أحياء جنوب القاهرة بمختلف أجهزتها التنفيذية ستتصدى بكل حزم وحسم لحالات التعدي على أراضي أملاك الدولة، ومختلف أوجه التعديات التي تقع تحت الولايات الأخرى، ولن يتم التهاون في التعامل مع هذا الملف وصولا للقضاء على هذه المخالفات حماية لحقوق الدولة والأجيال القادمة . 
 
وأضافت نائب محافظ القاهرة، أن كل حي من أحياء المنطقة الجنوبية لديه وحدة لرصد المتغيرات المكانية والتي ترصد بالاقمار الصناعية وبدرجة دقة عالية، وتشمل رصد التعديات أو ظواهر تعلية المباني أو توسعها أو إنشاء جديد وبصورة محدثة أولا بأول، على أن تقوم الأحياء بمتابعتها يوما بيوم وإعداد للتقارير الخاصة بالازالة وحصر أسماء وأماكن المخالفات وتوفير بياناتهم الشخصية تمهيدا للإزالة.
 
وأوضحت أنه يتم التعامل الفوري مع أى مخالفة يتم رصدها بالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون ومحاسبة المقصرين المتابعين لهذا الملف بكل حى من خلال بذل أقصى الجهود للقضاء على هذه الظاهرة بكل حسم وعدم تهاون. 
 
وشددت على تنفيذ كافة الإجراءات والتي أقرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير لمجلس المحافظين من خلال التعامل مع كافة التعديات والإزالات الفورية مع إلزام رؤساء الأحياء بالمنطقة الجنوبية بتكثيف التواجد الميداني والمتابعة المستمرة والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدٍ جديدة عقب تنفيذ موجة الازالات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين وإزالة جميع أشكال التعديات في المهد قبل أن تصبح كتلا خرسانية يصعب التعامل معها . 
 

القاهرة

المخالفات

ازالة المخالفات

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