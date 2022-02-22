فسحة جديدة للأسرة.. ميدان عابدين بقى شكل تانى بعد تطويره.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

رصد "اليوم السابع" أعمال التطوير التى شهدها ميدان عابدين بمحافظة القاهرة، حيث تم إنشاء عدد من المحال والمطاعم والكافيهات، وتخصيص شركات أمن ونظافة، كما تم إنشاء سور حديدى على حديقة الميدان مع السماح للجمهور بالدخول مجانا.

وتم طرح عدد من المحال بعد إنشائها بإيجار شهرى، وتصل مساحة المحل 20 مترا تقريبا، وتم إنشاء عدد من البوابات بأطراف الميدان، وتعيين أفراد أمن على كل بوابة بالإضافة إلى عمال النظافة.

ويضم الميدان وهو أحد أشهر ميادين محافظة القاهرة، مبنى قصر عابدين ومبنى ديوان عام محافظة القاهرة ومبنى شرطة المرافق للقاهرة، وخُطط هذا الميدان فى عهد إسماعيل باشا وهو من أكبر ميادين القاهرة وتبلغ مساحته تسعة أفدنة.