فتح باب الدورة الثالثة من جائزة مصر للتميز الحكومي أبريل المقبل

كتبت أسماء أمين

وسبق أن أطلقت الوزارة، الخط الساخن 19552 لتلقي كل الاستفسارات والمقترحات المتعلقة بالجائزة، وذلك في إطار الحرص على فتح قنوات تواصل مباشرة مع كل المرشحين.

ويتمثل الهدف الرئيسي للجائزة السنوية، في تحفيز روح التنافس والتميز سواء على مستوى العاملين أو على مستوى المؤسسات الحكومية، حيث أن تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة يتم بشكل معنوي ومادي مما يدعم قيم العطاء والانتماء والتميز، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة.

ويشمل بعد فتح باب الترشح في أبريل المقبل؛ التدريب على كتابة طلبات الترشح وذلك خلال الفترة من أبريل- مايو 2022، على أن يغلق باب الترشح للجائزة في يونيو القادم، لتتم مرحلة التقييم في الفترة من يوليو- أغسطس 2022.

وتشمل جوائز التميز المؤسسي؛ جائزة المؤسسة المتميزة والتي تنقسم إلى جوائز الوحدات المحلية بالمحافظات (مركز، مدينة، حي، قرية)، والمؤسسات التعليمية (الكليات الحكومية)، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية وتنقسم إلى مكاتب البريد، والشهر العقاري والتوثيق، ومكاتب التأهيل الاجتماعي والمراكز الشاملة لخدمة ذوي القدرات الخاصة، ومكاتب الصحة، والتموين، والمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء.

كما تضم جوائز التميز المؤسسي جائزة المواقع الإلكترونية المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة الابتكار والإبداع المؤسسي. وجوائز التميز الفردي تضم جائزة القيادات المتميزة، وجائزة أفضل موظف حكومي، وأفضل فريق عمل حكومي.