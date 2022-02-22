غادة شلبي: نعمل على تعظيم سياحة اليخوت لتعزيز الدخل السياحي والقومي

كتب محمد أسعد

شاركت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة في مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجيستيات "RSMTL " الذى عٌقد تحت رعاية وزارتى النقل والتعليم العالى والبحث العلمي وقامت بتنظيمه جامعة الجلالة، وهي إحدى جامعات الجيل الرابع التي تم إنشاءها حديثاً بمدينة الجلالة.

وحضر المؤتمر الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وعدد من وزراء النقل بالدول العربية والأفريقية وعدد من سفراء الدول العربية والأفريقية بالقاهرة.

واستهلت نائب الوزير كلمتها خلال المؤتمر بالتأكيد على أهمية هذا المؤتمر في تسليط الضوء علي سياحة اليخوت والتي تعتبر أحد الأنماط السياحية التي تلقى اهتماما كبيراً من وزارة السياحة والآثار ودعم واسع من القيادة السياسية بمصر، كما أن هذا المؤتمر يعتبر بمثابة نقطة انطلاق لتحقيق الاستغلال الأمثل لكافة الفرص المتاحة للمقصد السياحي المصري والاستفادة من موارد الدولة بما يحقق الأهداف المرجوة، مشيرة إلى أن المقصد السياحى المصرى يستقطب السياحة الوافدة بشكل أساسى عن طريق الطيران وأنه آن الأوان أن يكون لمصر نصيب من السياحة الوافدة عن طريق البحر وذلك من خلال دعم سياحة السفن واليخوت.

وأشادت نائب الوزير بالتنسيق والتعاون المستمر والمثمر مع قطاع النقل البحري بوزارة النقل للعمل علي تحسين خدمات البنية التحتية اللازمة لتعزيز هذا النمط السياحي واتخاذ عدد من الإجراءات لدعمه، كما أكدت على الجهود التي تقوم بها الدولة لتطوير سياحة اليخوت بهدف دعم كافة محاور هذا النشاط السياحى، وإثراء تجربة السائح.

وأوضحت أن الدولة في سبيل تطوير هذا النمط السياحي قد اعتمدت على التعاون مع حلفاء إقليميين والشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات العلمية الهامة.

كما أن وزارة السياحة والآثار تقوم بوضع استراتيجية لتحديد الشرائح المستهدفة من السائحين والتي من خلالها يتم تطوير الأنماط السياحية وخاصة سياحة اليخوت التي تستقطب شريحة من السائحين من ذوى الإنفاق المرتفع بما يعزز الدخل السياحي والقومي.