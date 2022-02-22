طارق الملا: الغاز أحد أهم الحلول الداعمة للتوجه العالمى لمواجهة التغير المناخى

كتبت - مروة الغول

القى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس المجلس الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعى في دورته الحالية كلمة مصر في الاجتماع الوزاري غير العادى للمنتدى والذى عقد قبيل القمة السادسة لرؤساء دول وحكومات المنتدى في اطار التحضيرات للقمة ، وذلك بمشاركة الأمين العام للمنتدى محمد هامل ووزراء البترول والطاقة للدول الأعضاء حيث ضم كل من وزراء مصر والجزائر وقطر و ليبيا و روسيا وايران وفنزويلا و بوليفيا و نيجيريا وغينيا الاستوائية و ترينداد وتوباجو كأعضاء دائمين الي جانب الامارات والعراق وماليزيا وبيرو واذربيجان والنرويج وانجولا كاعضاء مراقبين ، وموزمبيق التي تشارك كضيف في الاجتماع الحالي .

وأوضح الملا أن الغاز الطبيعى كوقود نظيف يعد احد اهم الحلول الداعمة للتوجه العالمى لمواجهة مشكلة التغير المناخى و توفير مصادر طاقة نظيفة منخفضة الانبعاثات الكربونية ، حيث يعد الغاز الطبيعى انظف وقود هيدروكربونى يمكن الاعتماد عليه وبأسعار ملائمة مشيرا الى أنه سيلعب دورا محوريا فى تيسيير التحول الطاقى بشكل متوازن وواقعى. حيث تشير اغلب التوقعات انه سيشارك بشكل متميز على المديين القصير والمتوسط وسيكون جزءا اساسيا فى مزيج الطاقة العالمى على المدى الطويل .

وشدد الملا على أهمية توفير التمويل واتاحة التكنولوجيات وبناء القدرات لدعم الاستغلال المستدام للغاز الطبيعى تيسيراً للتحول العادل للطاقة ، واكد الوزير في هذا الاطار على تطلع مصر الى نجاح القمة العالمية للمناخ Cop27 التي ستقوم باستضافتها خلال العام الحالي بالنيابة عن القارة الافريقية في التوصل لحلول ومبادرات واقعية لمواجهة مشكلة التغير المناخى وأوضح أن مصر ستعمل عن كثب مع مختلف الحكومات الرائدة والمؤسسات وشركاء الاعمال لتحقيق هذا الهدف، لافتا الى أهمية العمل المشترك بين مصر و اعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز لتطوير مبادرات واقعية في هذا الشأن ليتم اطلاقها فى قمة المناخ المقبلة علي ارض مصر .

وأكد الملا على أهمية جهود منتدى الدول المصدرة للغاز في تعزيز دور الغاز الطبيعى لتسهيل التحول الطاقى التدريجى من اجل خفض الانبعاثات اذا يمثل المنتدى منصة هامة للتعاون والحوار بشأن صناعة الغاز و يتوفر لأعضائه نحو 70% من اجمالى الاحتياطيات المؤكدة للغازعالميا ، مضيفا ان الهدف المشترك الذى يجمع دول المنتدى هو توفير موارد الغاز الطبيعى بطريقة صديقة للبيئة بأقل تأثير على المناخ من خلال الانبعاثات وبذل الجهود لازالة الكربون من الغاز. وأشار الملا الى أن مصر ستستضيف الاجتماع الوزارى للمنتدى هذا العام من اجل دعم التزام الدول المشترك بأهمية الغاز الطبيعى باعتباره الوقود المناسب لتحقيق تحول طاقى واقعى .

وأشاد الوزير بالدور الايجابى والاستباقى الذى لعبه منتدى الدول المصدرة للغاز فى قمة المناخ بجلاسكو كمراقب لاتفاقية الامم المتحدة للتغير المناخى عن طريق حث المجتمع الدولى للنظر للغاز الطبيعى كوقود انتقالى لتحقيق التوازن السليم بين المتطلبات الاقتصادية بعد الجائحة والاشتراطات البيئية .

الملا يسلم اول جوائز يمنحها منتدى الدول المصدرة للغاز

وعلى جانب آخر سلم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس المجلس الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعى في دورته الحالية اول نسخة من جوائز المنتدى تقديرا لمن ساهموا عقودا متتالية في دعم وإدارة مشروعات الغاز الطبيعى إقليميا ودوليا وهم المهندس سعد الكعبى وزير الدولة لشئون الطاقة القطرى والسيد فيكتور زفوكوف ممثل الرئيس الروسى للتعاون الدولى والتي تسلمها عنه وزير الطاقة الروسى ، والمهندس عماد عبداللطيف صديق من مصر احد العاملين السابقين بقطاع البترول المصرى .



جائزة المنتدى لوزير الدولة القطرى لشئون الطاقة