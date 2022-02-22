صحيفة إسبانية: أوروبا تلجأ لمصر للحصول على الغاز حال تدهور أزمة أوكرانيا

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "الكوريو" الإسبانية إن أوروبا تلجأ إلى مصر بشكل أكبر للحصول على الغاز الطبيعى حال تدهور الصراع بين أوكرانيا وروسيا، الذى أصبح لا يهدد المواطنيين الذين عانوا من الدمار الذى خلفته الحرب منذ 8 سنوات ، بل أيضا يهدد الاتحاد الأوروبى الذى يضع اعتماده على الغاز الروسى .

وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكترونى، إلى أن مصر فى قائمة الدول البديلة لروسيا بالنسبة للاتحاد الأوروبى للحصول على الغاز الطبيعى، حيث أن الإمداد من موسكو ، عبر شركة جازبروم ، يمثل -وفقًا لبيانات يوروستات- أكثر من 40٪ من واردات الطاقة السنوية ، وهو ظرف جعل سلطات المجتمع في حالة تأهب في حالة حدوث غزو أدى إلى تفعيل العقوبات الدولية.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الدول السبع والعشرين ستكون قادرة على مواجهة تخفيضات محتملة في إمدادات الغاز الروسي في حال تفعيل العقوبات الدولية ضد موسكو نتيجة اعتداء على أوكرانيا، مضيفة خلال تصريحات صحفية "لقد درسنا جميع الخيارات المحتملة إذا اختارت روسيا استخدام الطاقة كوسيلة ضغط ويمكنني القول إننا آمنون لهذا الشتاء".

وأوضحت الصحيفة إلى أنه بجانب مصر، حافظت بروكسل على اتصالات مع موردى الغاز الآخرين مثل الولايات المتحدة.

في نهاية شهر يناير، عقد الاتحاد الأوروبي تحالفًا مع الولايات المتحدة لضمان الإمداد بهدف ضمان "التكامل التدريجي" لهذا البلد في أسواق الغاز والكهرباء بالقارة ، في حال تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أن أكثر من 200 سفينة على متنها غاز طبيعي مسال تصل إلى الاتحاد الأوروبي.