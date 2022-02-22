اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 فبراير 2022 09:46 م
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سفير لندن بالقاهرة يقدم جوائز لخريجى التعليم البريطانى.. وسعيد محفوظ من الفائزين

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 09:13 م
سفير لندن بالقاهرة يقدم جوائز لخريجى التعليم البريطانى.. وسعيد محفوظ من الفائزين جانب من الحفل
كتبت رباب فتحى

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نظمت السفارة البريطانية بالقاهرة مساء اليوم الثلاثاء، حفل جوائز خريجى التعليم البريطانى بحضور السفير البريطانى بالقاهرة جاريث بايلى، وعدد من الوزراء المصريين.
 
وتم تطوير جائزة "الدراسة في المملكة المتحدة" لتكريم إنجازات الطلاب المصريين الذين تلقوا تعليمهم ودراستهم فى المملكة المتحدة لتقديم مساهمات بارزة لمصر بعد عودتهم، واحتفلت السفارة بمواهب وإنجازات المصريين الرائعين الذين لديهم قصص نموذجية لمشاركتها.
 
وكان الدكتور محمد سعيد محفوظ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ميديا توبيا، أحد الفائزين بجائزة خريجى التعليم البريطانى، عن فئة الثقافة والإبداع بمصر تقديرًا لمشواره الإعلامى، وتجربة ميدياتوبيا فى تدريب شباب الإعلاميين.
 
وتمنح هذه الجائزة  للخريجين الذين شكّلوا مسارًا مهنيًا لأنفسهم فى الفنون والثقافة، والذين يمكنهم إظهار براعتهم الفنية وتأثيرهم وإبداعهم، وتشمل مجالات الجائزة: الفنون، والتصميم، والإعلام، والفيديو، والتلفزيون، والموسيقى، والمدونون، والمؤثرون على شبكات التواصل الاجتماعى، والعلوم الإنسانية.

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