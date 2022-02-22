تعرف على شروط اختيار مهندس التشغيل ومدير مفاعل "الضبعة".. اعرف التفاصيل

كتبت ــ رحمة رمضان

حددت المـادة 44 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية في مصر والتى تم نشرها بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 42، شروط الحصول على تراخيص لمشغلى مفاعلات البحوث، وتشمل المؤهلات والخبرات المبينة فى كل وظيفة على النحو الآتى:

اولا: مهندس التشغيل ومجموعة وظائف أعضاء المشغلين:

1- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في الهندسة في أحـد التخصصات ذات الصلة، ويفضل الهندسة النووية

2- أن يكون قـد سبق له التدريب عـلى تشـغـيل ذات المفاعـل لمدة 6 أشهر على الأقل.

3- اجتياز الاختبارات التحريرية والعملية والشفهية التي تعقدها الهيئة طبقا للنظم الفنية الصادرة عنها.

ثانيا: رئيس وردية التشغيل ومجموعة أعضاء وردية التشغيل:

تسرى على رئيس وردية التشغيل ومجموعة أعضاء وردية التشغيل نفس الشروط والمؤهلات الواردة في البند ( أ ) من هذه المادة بالإضافة إلى ما يأتي :

1- أن يكون قد سبق له الترخيص بالعمل كمهندس تشغيل في ذات المفاعل وأن تكون رخصته سارية وقت التقدم بطلب الحصول على ترخيص لوظيفة رئيس وردية التشغيل، وأن يكون قد عمل في ذات المفاعل لمدة ثلاث سنوات على الأقل، أو أن تكون له خبرة مماثلة لمدة ثلاث سنوات على الأقل في تشغيل مفاعل مماثل .

2- تتضمن الخبرة المطلوبة عدد ساعات التشغيل السابقة للمتقـدم بحيث لا تقل عن 15% من مدة التشغيل الفعلية، وكذلك عدد مرات بداية تشغيل المفـاعـل بحيث لا تقل عن 15% من عدد المرات الفعلية لبداية تشغيل المفاعل، وأن تعد شهادة الخبرة بواسطة رئيس التشغيل وتعتمد من مدير المفاعل ورئيس الجهة المشغلة .

3- اجتياز الاختبارات التحريرية والعملية والشفهية التي تعقدها الهيئة طبقا للنظم الفنية الصادرة عنها .

ثالثا: رئيس التشغيل:

1- أن يكون لديه رخصة سارية على ذات المفاعل كرئيس وردية تشغيل وقت التقدم يطلب الحصول على ترخيص وظيفة رئيس التشغيل وأن يكون قد عمل كرئيس وردية لمدة ثلاث سنوات على الأقل في ذات المفاعل.

3- اجتياز الاختبارات التحريرية والعملية والشفهية التي تعقدها الهيئة طبقا للنظم الفنية الصادرة عنها مادة 45 - يشترط للحصول على تراخيص لمشغلی مفاعلات البحوث والقوى المبينين فيما بعد توافر الشروط والمؤهلات والخبرات المبينة قرين كل منهم :

-مدير المفاعل:

يشترط فيمن يعين مديراً للمفاعل أن يكون قد سبق له الحصول على ترخيص لإحدى وظائف التشغيل (رئيس وردية تشغيل أو مشغل) وأن يكون الترخيص ساريا وقت التقدم للحصول على الترخيص المطلوب وأن يكون قـد عمل لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات في تشغيل ذات المفاعل -

-مدير الوقاية من الإشعاع :

1- أن يكـون من المقـيـديـن فـي سـجـلات خـبـيـر أو مـســولي الـوقـاية الإشعاعية بالهيئة.

2- أن يكون له خـبـرة نووية لمدة ثلاث سنوات على الأقل في مـجـال الـوقـايـة من الإشعاع ، منها سنة واحدة على الأقل في أعمال الوقاية الإشعاعية في ذات المفاعل المرشح للعمل فيه أو ما يماثله .

- مدير الصيانة :

1- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الهندسة ، في أحد التخصصات ذات الصلة ، ويفضل الهندسة الميكانيكية أو الكهربائية .

2- أن يكون له خبرة نووية لمدة ثلاث سنوات على الأقل في مجال صيانة المفاعلات ، منها سنة على الأقل في ذات المفاعل المرشح للعمل فيه أو ما يماثله . مادة 46 - يستعاض عن شروط المدد التي يتعين أن يكون قد أمضاها المطلوب الترخيص لهم لشغل وظائف مهندس التشغيل ومجمـوعـة وظائف أعضاء المشغلين أو رئيس وردية التشغيل ومجموعة أعضاء وردية التشغيل أو رئيس التشغيل في ذات المفاعل والمنصوص عليها في المادة (44) من هـذه اللائحة بالنسبة للمرشحين لشغـل هذه الوظائف في مـفـاعـلات جديدة (بحثية أو قوى) أو عند عدم استيفاء هذه المدد بالشروط الآتية :

1- حضور المتقدم لشغل الوظيفة مراحل التركيبات ، وتحميل الوقود ، وتجارب بدء التشغيل ، والمراحل الأولى للتشغيل.

2- أن يجتاز بنجاح فترة تدريب كافية على محاكي لذات المفاعل أو مفاعل مماثل

وذلك على النحو الآتي :

( أ ) مفاعلات البحوث : (مهندس تشغيل 3 أشهر - رئيس وردية 4 أشهر -رئيس تشغيل 6 أشهر) .

( ب) مفاعلات القوى : (مهندس تشغيل 5 أشهر - رئيس وردية 7 أشهر -رئيس تشغيل 9 أشهر) .