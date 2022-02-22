اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 فبراير 2022 05:11 م
أكرم القصاص
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تشييع جثمان الزميل محمد حسن مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الاوسط الأسبق

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 05:02 م
تشييع جثمان الزميل محمد حسن مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الاوسط الأسبق الزميل محمد حسن مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الاوسط الأسبق
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تم عقب صلاة عصر اليوم تشييع جثمان الزميل محمد حسن مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق، والذى وافته المنية عن عمر يناهز 83 عاما بعد صراع مع المرض استغرق عدة أسابيع.

 

والفقيد الراحل تخرج فى كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 1961 ، والتحق إثر تخرجه للعمل محررا صحفيا فى وكالة أنباء الشرق الأوسط، ثم أعير لأكثر من 20 عاما للعمل فى وسائل الإعلام المختلفة فى سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية وقطر، ثم عاد للعمل بالوكالة حتى شغل منصب مدير تحرير إلى أن بلغ سن التقاعد.

 


الزميل محمد حسن

وكالة أنباء الشرق الاوسط

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وفاة مدير تحرير وكالة انباء الشرق الأوسط الأسبق

محمد حسن مدير تحرير أشأ

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