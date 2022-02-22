اليوم السابع
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"تاون جاس" لسكان التجمع الأول: لا تنزعجوا إذا شعرتم برائحة الغاز

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 03:55 م
"تاون جاس" لسكان التجمع الأول: لا تنزعجوا إذا شعرتم برائحة الغاز الغاز الطبيعى
كتبت - مروة الغول

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أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، إحدي شركات قطاع البترول، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أنه سيتم القيام بتعديل بالخطوط الرئيسية بالقاهرة الجديدة "التجمع الأول " وذلك اعتبارا من العاشرة مساء اليوم الثلاثاء .

وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان آمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة السادة العملاء .

وفى حالة وجود أى استفسار يرجى اتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ 24 ساعة على الرقم المختصر 129.

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تاون جاس

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الغاز الطبيعى

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