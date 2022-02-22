اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 22 فبراير 2022 09:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تاج الدين: المساندة السياسية القوية محور تشكيل تجربة مصر فى مواجهة كورونا

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 08:25 م
تاج الدين: المساندة السياسية القوية محور تشكيل تجربة مصر فى مواجهة كورونا الدكتور محمد عوض تاج الدين
كتب أيمن رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن الفيروسات من الطيور أو الحيوانات إلى البشر أمر قديم ومعروف، ولكن فيروس كورونا ينتقل من بشر لبشر عن طريق الرزاز، مناشداً الجميع الاستمرار فى اتباع الإجراءات الصحية والاحترازية والحفاظ على غسل اليدين والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات.
 
وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على أن الدعم والمساندة السياسية غير المحدودة شكلت ما يسمى بالتجربة المصرية لمواجهة جائحة كورونا ، وتابع: "التجربة مبنية على خبرة علمية وتبادل الخبرات مع كافة الجهات العلمية في العالم من أجل الوصول إلى أفضل طرق التشخيص والعلاج".
 
وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن مصر بها كافة أنواع اللقاحات إلى جانب كافة البروتوكولات التي المضادة لفيروس كورونا، وتابع:"متلازمة ما بعد كورونا تؤثر على بعض أعضاء الجسد لدى الإنسان بسبب التداعيات الناتجة عن الإصابة مثل القلق والخوف الشديد وهذه التداعيات تشفى تماماً من خلال المتابعة والعناية كون جزء منها نفسى".
 
 

اخبار كورونا

كورونا

عوض تاج الدين

بروتوكولات

مستشار رئيس الجمهورية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة