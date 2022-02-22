تاج الدين: المساندة السياسية القوية محور تشكيل تجربة مصر فى مواجهة كورونا

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن الفيروسات من الطيور أو الحيوانات إلى البشر أمر قديم ومعروف، ولكن فيروس كورونا ينتقل من بشر لبشر عن طريق الرزاز، مناشداً الجميع الاستمرار فى اتباع الإجراءات الصحية والاحترازية والحفاظ على غسل اليدين والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات.

وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على أن الدعم والمساندة السياسية غير المحدودة شكلت ما يسمى بالتجربة المصرية لمواجهة جائحة كورونا ، وتابع: "التجربة مبنية على خبرة علمية وتبادل الخبرات مع كافة الجهات العلمية في العالم من أجل الوصول إلى أفضل طرق التشخيص والعلاج".

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن مصر بها كافة أنواع اللقاحات إلى جانب كافة البروتوكولات التي المضادة لفيروس كورونا، وتابع:"متلازمة ما بعد كورونا تؤثر على بعض أعضاء الجسد لدى الإنسان بسبب التداعيات الناتجة عن الإصابة مثل القلق والخوف الشديد وهذه التداعيات تشفى تماماً من خلال المتابعة والعناية كون جزء منها نفسى".