المجلس الثقافى البريطانى يعلن أسماء الفائزين المصريين بجوائز خريجى التعليم البريطانى

كتبت رباب فتحى - تصوير حسين طلال

أعلن المجلس الثقافى البريطانى أسماء الفائزين بجوائز خريجى التعليم البريطانى 2022 فى مصر فى حفل مرموق أقيم فى السفارة البريطانية بالقاهرة، وفى المجمل تم تكريم 12 خريجًا مصريًا من جامعات المملكة المتحدة لإنجازاتهم المتميزة كمهنيين ورجال أعمال وقادة مجتمع، ومساهمتهم فى تعزيز العلاقات بين المملكة المتحدة ومصر.

بعد مقابلات مكثقة مع لجنة التحكيم، تم اختيار الفائزين للفئات الأربع للجوائز: جائزة العلوم والاستدامة، جائزة الثقافة والإبداع، جائزة العمل الاجتماعي، وجائزة الأعمال التجارية والابتكار.

وتحتفى الجائزة الدولية المرموقة بالتعليم العالى فى المملكة المتحدة وإنجازات خريجى الجامعات البريطانية فى جميع أنحاء العالم، الآن فى عامها الخامس فى مصر، وتلقت الجائزة مئات الطلبات من الخريجين المصريين، الذين يمثلون مؤسسات التعليم العالى فى جميع أنحاء المملكة المتحدة.

واستضاف الحفل السفير البريطانى فى مصر جاريث بايلي، وحضره وزير الموارد المائية والرى د. محمد عبد العاطي، مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس جامعة الجلالة د. محمد الشناوي، والمهندس خالد نصير رئيس مجموعة شركات ألكان، والجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) ود. ريم بهجت رئيسة جامعة مصر للمعلوماتية ومستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجامعة مصر للمعلوماتية.

وتم تسليم جائزة الأعمال والابتكار إلى دينا أبو غزالة ، خريجة جامعة سيتى لندن. دينا رائدة أعمال إعلامية مصرية ، قضت 14 عامًا فى العمل فى بى بى سى قبل إطلاق مشروعها الإعلامى "إيجاب". امتدت حياتها المهنية إلى ثلاث مناطق ، حيث انتقلت إلى أديس أبابا ، لندن ، ووطنها القاهرة. وذهبت للحصول على درجة الماجستير فى الصحافة التفاعلية من جامعة سيتى ، لندن ، من خلال منحة تشيفنينغ. تابعت الماجستير ببرنامج مدته ستة أسابيع حول صناعة الأفلام الوثائقية فى كلية لندن الجامعية.

وتم تسليم جائزة الثقافة والإبداع إلى محمد سعيد محفوظ، خريج جامعة رويال هولواي، جامعة لندن. حصل محمد على لقب "أفضل مذيع تلفزيونى فى العالم العربي" من مهرجان القاهرة الدولى للتلفزيون والراديو فى نسختة العاشرة، عن تحقيقه التلفزيونى "السلام والانتقام" القاهرة ، يوليو 2004. وعلى الجائزة البرونزية من مهرجان القاهرة الدولى للتلفزيون والإذاعة، فى نسختة التاسعة، تقديراً لسلسلة من المقابلات التى أجراها عام 2003.

وقدمت جائزة العلوم والاستدامة إلى هشام سلام خريج جامعة أكسفورد. هشام هو عالم حفريات مصرى ومؤسس مركز علم الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة ، وهو أول برنامج علم الحفريات الفقارية فى الشرق الأوسط. قاد هشام اكتشاف ووصف منصوراسوروس شاهينا Mansourasaurus shahinae ، وهو نوع من الديناصورات الصوروبود من مصر ، والتى حسنت فهم عصور ما قبل التاريخ فى أفريقيا خلال العصر الطباشيرى الأخير. وساهمت أعماله فى نشر علم الحفريات فى مصر.

وقدمت جائزة العمل المجتمعى إلى محمد داود خريج جامعة مانشستر. يمتلك محمد عشر سنوات من الخبرة العملية فى مجال التواصل والمشاركة العلمية. يعمل حاليًا على العديد من المشاريع العلمية التى يقودها المجتمع والمواطن لكسر الجدار بين العلم والمجتمع وتغيير المواقف تجاه العلم ليكون أكثر إيجابية. تستهدف المشاريع المحرومين والأقليات ومجتمعات السكان الأصليين واللاجئين لإثارة فضولهم وتشجيع المزيد من الطلاب على تبنى وظائف فى مجال العلوم والتكنولوجيا فى المستقبل.

وقال وزير التعليم العالى والبحث العلمي، دكتور خالد عبد االغفار خلال كلمته: " نحتفل اليوم ليس فقط بثمار التميز الأكاديمى ، ولكن أيضًا بالعملية الإبداعية والفكرية التى أدت إليها. يتطلب نوع الجهد المبذول للوصول إلى هذه التصنيفات الممتازة قدرًا كبيرًا من الدعم والتعاون والمدخلات من الطلاب ، وكذلك التوجيه المستمر من أعضاء هيئة التدريس والموظفين.جائزة خريجى التعليم البريطانى المقدمة من المجلس الثقافى البريطانى هى خيط ذهبى يربط التعليم بسوق العمل. تغطى الجوائز جميع الركائز الأساسية للاستدامة ، مع التركيز على العلوم والثقافة والإبداع والعمل الاجتماعى والأعمال والابتكار.وتعترف هذه الجوائز بالجهود المبذولة لإحداث تأثير إيجابى فى التطوير الوظيفى لأنه دائمًا ما يكون نتيجة الالتزام بالتميز والتخطيط الذكى والجهود المركزة، ونحن نقدر الجهود المبذولة لدعم وتطوير علاقات التعاون القوية بين مصر والمملكة المتحدة فى جميع المجالات.



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (1)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (2)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (3)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (4)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (5)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (6)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (7)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (8)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (9)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (10)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (11)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (12)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (13)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (14)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (15)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (16)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (17)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (18)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (19)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (20)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (21)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (22)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (23)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (24)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (25)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (26)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (27)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (28)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (29)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (30)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (31)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (32)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (33)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (34)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (35)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (36)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (37)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (38)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (39)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (40)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (41)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (42)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (43)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (44)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (45)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (46)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (47)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (48)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (49)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (50)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (51)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (52)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (53)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (54)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (55)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (56)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (57)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (58)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (59)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (60)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (61)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (62)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (63)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (64)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (65)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (66)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (67)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (68)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (69)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (70)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (71)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (72)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (73)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (74)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (75)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (76)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (77)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (78)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (79)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (80)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (81)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (82)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (83)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (84)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (85)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (86)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (87)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (88)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (89)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (90)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (91)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (92)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (93)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (94)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (95)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (96)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (97)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (98)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (99)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (100)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (101)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (102)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (103)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (104)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (105)



حفل توزيع جوائز التعليم البريطاني للمصريين (106)