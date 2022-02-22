الكنيسة الأرثوذكسية تطلق تطبيقا إلكترونيا على أجهزة الموبايل

كتب: محمد الأحمدى

أطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، التطبيق الإلكتروني الرسمي لها على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامَي"Android" و"IOS".

ويُعتَبَر التطبيق بوابة مباشرة لموقع الكنيسة الذي أُطلِق في مارس الماضي، ويتكون من عدة أقسام تقدم معلومات منها التاريخي والتوثيقي والمعلومات.

وعززت الكنيسة الأرثوذكسية التطبيق بمواد متنوعة بين المكتوب والمرئي والمسموع عن آباء المجمع المقدس، وبطاركة الكنيسة القبطيةالأرثوذكسية منذ القديس مرقس الرسول حتى قداسة البابا تواضروس، ولجان المجمع المقدس، والأديرة والهيئات القبطية، وغيرها من المعلومات.