اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 22 فبراير 2022 11:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الكنيسة الأرثوذكسية تطلق تطبيقا إلكترونيا على أجهزة الموبايل

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 09:53 ص
الكنيسة الأرثوذكسية تطلق تطبيقا إلكترونيا على أجهزة الموبايل الكنيسة الأرثوذكسية تطلق تطبيق إليكترونى
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، التطبيق الإلكتروني الرسمي لها على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامَي"Android" و"IOS".
 
ويُعتَبَر التطبيق بوابة مباشرة لموقع الكنيسة الذي أُطلِق في مارس الماضي، ويتكون من عدة أقسام تقدم معلومات منها التاريخي والتوثيقي والمعلومات. 
 
وعززت الكنيسة الأرثوذكسية التطبيق بمواد متنوعة بين المكتوب والمرئي والمسموع عن آباء المجمع المقدس، وبطاركة الكنيسة القبطيةالأرثوذكسية منذ القديس مرقس الرسول حتى قداسة البابا تواضروس، ولجان المجمع المقدس، والأديرة والهيئات القبطية، وغيرها من المعلومات. 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

تطبيق الكنيسه الارثوذكسيه

اباء المجمع المقدس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة