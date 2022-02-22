استثمارات بأكثر من 8 مليارات يورو.. الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي (انفوجراف)

كتب محمد أسعد

نشرت وزارة التعاون الدولي ، انفوجراف يوضع حجم الشراكة القطرية بين مصر و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)، حيث بلغت استثمارات البنك في مصر أكثر من 8 مليارات يورو، منذ عام 2012 وحتى الآن.

وعلى مدار الاستراتيجية القطرية 2017-2022، ضخ البنك حوالي 4.9 مليار يورو للقطاع الخاص والقطاع الحكومي، عززت الجهود التنموية المبذولة في مختلف قطاعات التنمية، من أبرزها تمويلات لخطوط إنتاج عدد من الشركات بقيمة 1.4 مليار يورو، وتمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 917 مليون يورو، تمويل شراء 100 قاطرة لتحديث خطوط السكك الحديدية بقيمة 290 مليون يورو.

ومؤخرا أعلنت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، موافقة مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على الاستراتيجية القطرية الجديدة للفترة من 2022-2027، بعد مشاورات موسعة استمرت على مدار العام الماضي شارك فيها أكثر 20 جهة حكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.