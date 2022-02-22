اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 22 فبراير 2022 05:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع الإمدادات النفطية لدول خارج أوبك 1.5 مليون برميل يوميًا

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 02:00 ص
ارتفاع الإمدادات النفطية لدول خارج أوبك 1.5 مليون برميل يوميًا اوبك
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ارتفع إجمالي الإمدادات النفطية لمجموعة الدول المنتجة من خارج منظمة أوبك خلال الربع الرابع من عام 2021 بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا، أي بنسبة 2.4% مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى 65.2 مليون برميل يوميًا، وهـو مسـتوى مرتفـع بنحـو 2.9 مليـون برميـل / يوم ، أي بنسبة 4.6 % مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وذلك وفقًا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية خلال الربع الرابع 2021 لمنظمة "أوابك".

وأضاف التقرير، يعزى الارتفاع في إجمالي الإمدادات النفطية لمجموعة الدول المنتجة من خارج منظمة أوبك خلال الربع الرابع من عام 2021 بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإمدادات النفطيـة مـن الولايات المتحـدة الأمريكية، فضلاً عن ارتفاع إنتاج دول أوبك + غير الأعضاء في منظمة أوبك ( مـن ضـمنها روسيا ) تماشياً مع آلية الزيادة الشهرية في الإنتاج المتفق عليها.

وشهد إجمالي الإمدادات النفطيـة العالميـة ( نفـط خـام وسوائل الغاز الطبيعى) ارتفاعًا بنحـو 2.3 مليون برميل يوميا خلال الربع الرابع مـن عـام 2021، أى بنسبة 2.4 % مقارنـة بـالربع السابق ليصل إلى 98 مليون برميل يوميا، وهو مسـتوى مرتفع بنحـو 5.7 مليون برميل يوميًا مقارنـة بالربع المماثل من العام السابق.


النفط

البترول

الإمدادات النفطية

دول أوبك

دول خارج أوبك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أسعار النفط تسجل 92.99 دولار لبرنت و90.98 دولار للخام الأمريكى

الإثنين، 21 فبراير 2022 02:00 م

تباين الفروقات بين متوسط أسعار النفط الخفيف والثقيل خلال الربع الرابع بـ2021

السبت، 19 فبراير 2022 08:00 ص

كيف انعكس التطور فى نمط فروقات النفط على مستويات الأسعار للخامات العربية؟

السبت، 19 فبراير 2022 03:00 ص

تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل 91.75 دولار و90.39 دولار للخام الأمريكى

الجمعة، 18 فبراير 2022 02:00 م

ماذا حدث لأسعار النفط بالأسواق العالمية خلال الربع الرابع 2021؟

الجمعة، 18 فبراير 2022 08:00 ص

الأزمة الروسية الأوكرانية تهدد أسواقا عربية.. الحبوب والطاقة الأبرز.. ترقب بالمغرب ولبنان واليمن لنقص القمح.. وغاز الجزائر قد يعرضها لأزمة دبلوماسية مع موسكو.. ومعظم البورصات الخليجية تشهد ارتفاعا مع صعود النفط

الخميس، 17 فبراير 2022 06:00 م

البيت الأبيض: نتعاون مع شركائنا حول العالم بشأن النفط حال وقوع غزو روسى لأوكرانيا

الأربعاء، 16 فبراير 2022 10:43 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة