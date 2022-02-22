أفنان الشعيبى أول مدير تنفيذى لمنظمة تنمية المرأة فى القاهرة

تستعد منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للإعلان عن مجموعة من البرامج والأنشطة الهامة في مجال حماية وتمكين المرأة وذلك بعد الإعلان عن انتخاب أول مديرة تنفيذية للمنظمة منذ تأسيسها العام الماضي واختيار القاهرة مقرا دائما للمنظمة.

وأعلن المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة خلال دورته الاستثنائية الثالثة الأسبوع الماضي تعيين الدكتورة أفنان الشعيبي من المملكة العربية السعودية كمديرة تنفيذية للمنظمة.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو الماضي تأسيس منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي واختيار القاهرة مقرا دائم للمنظمة.



افنان الشعيبي

وتعد منظمة تنمية المرأة أول منظمة دولية متخصصة في إطار منظومة التعاون الإسلامي، لتعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض بأحوالها في كل الدول الأعضاء بالمنظمة الإسلامية.

كما وجه الرئيس السيسي بتحمل مصر تسديد حصة المساهمات السنوية للدول الشقيقة الأقل نموا في منظمة تنمية المرأة وعددها 22 دولة، سواء الدول التي صادقت على النظام الأساسي وانضمت بالفعل، أو تلك التي لم تصادق وفي طريقها للانضمام للمنظمة.



افنان الشعيبي

وفي تصريحات لها بعد تعيينها كمديرة تنفيذية للمنظمة، توجهت الدكتورة أفنان الشعيبي بخالص الشكر إلى المملكة العربية السعودية على ترشيحها ودعمها لتعيينها في منصب المديرة التنفيذية الاولى لمنظمة تنمية المرأة.

وأعربت الدكتورة أفنان عن عميق امتنانها لجمهورية مصر العربية لدعمها لهذه المنظمة الوليدة بكل الوسائل، وأضافت أن هذا الدعم الكريم "قد تجلى هذا الدعم بشكل واضح في قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان داعماً للمنظمة منذ اليوم الأول، بالتزام مصر بدفع الحصص الإلزامية المقدرة للدول الأقل نمواً في منظمة التعاون الإسلامي عند انضمامها إلى منظمة تنمية المرأة ".

الدكتورة أفنان الشعيبي هي المؤسس والرئيس التنفيذي لـمؤسسة FNN العالمية، وعميدة المدراء التنفيذيين، حيث تتمتع بخبرةٍ طويلة في مجال الإدارة الشاملة الواسعة النطاق، بالإضافة إلى سجلها الحافل بالنجاحات والإنجازات في مجال القيادة المالية والإستراتيجية والتشغيلية، خلال مراحل صعبة وتحديات استثنائية داخل المملكة العربية السعودية وفي العالم العربي والمملكة المتحدة والولايات الأمريكية المتحدة.

وشغلت الدكتورة الشعيبي منصب المدير العام للعلاقات الدولية في وزارة الثقافة حيث تولت المفاوضات بين الرياض والعديد من المؤسسات الدولية في مجال التعاون والتبادل الثقافي والحفاظ على التراث.

كما تولت سابقاً منصب الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية البريطانية، في لندن في المملكة المتحدة كأول امرأة تشغل هذا منصب، حيث استمرت فيه لأكثر من عشر سنوات. كما شغلت وظيفة مستشار لرئيس "مجلس الأعمال السعودي الأميركي في واشنطن"، واستلمت قبل ذلك عدة وظائف من ضمنها مستشارة الشؤون الحكومية وتطوير الأعمال في شركة كورفيس للاتصالات، إلى جانب مهمتها كمستشار مساعد في هيئة أبوظبي للاستثمار.

تحمل الشعيبي شهادة دكتوراه في القيادة والإدارة من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير في الإدارة والعلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية في واشنطن، وبكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة الملك سعود إلى جانب شهادة في الدراسات التنفيذية من كلية كينيدي بجامعة هارفارد، وشهادة أخرى في السلام وحل النزاعات من الجامعة الأمريكية في واشنطن.

وحاليا أيضا هي عضو مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وعضو اللجنة الاستشارية لجامعة الملك خالد، كما لعبت دورا هام خلال عضويتها للجنة التنفيذية لدول مجموعة العشرين G20 خلال انعقاده في الرياض بالمملكة العربية السعودية في 2020.

منحتها مجلة "الدبلوماسي" البريطانية جائزة "دبلوماسي العام" سنة 2011 لمساهمتها الفاعلة في تحسين العلاقات التجارية بين العالم العربي وبريطانيا وتطوير قطاع التجارة، كما صنفتها مجلة "أرابيان بيزنس" ضمن "قائمة أقوى 30 امرأة سعودية" لعام 2014، كما حصلت على جائزة التحالف الدولي للمرأة" عام 2011.

ومن جانبها هنأت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة والمكتب التنفيذي والمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الدكتورة أفنان الشعيبي لتوليها منصب المديرة التنفيذية الاولى لمنظمة تنمية المرأة، مؤكدة على دعمها الكامل لها بصفتها رئيسة للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة، وممثلة لجمهورية مصر العربية داخل المجلس.

ومن جانبه شكر الدكتور أحمد سنجندو، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي،الدولة المصرية على جهودها الحثيثة من أجل تعزيز مكانة المرأة وتمكينها في جميع المجالات وعلى نشاطها الفعال، ودورها في دعم أهداف منظمة التعاون الإسلامي وجهودها نحو الحفاظ على حقوق المرأة وتعزيز دورها في التنمية عبر الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وخاصة في دعم منظمة تنمية المرأة، وجدد دعوته للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للانضمام إلى منظمة تنمية المرأة، والاستفادة من جميع برامجها وأنشطتها في مجال تمكين المرأة.