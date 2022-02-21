هل يسبب ارتفاع مستويات الكولسترول بحدوث الصداع؟

كتبت فاطمة خليل

ارتفاع الكوليسترول هو عامل خطر للعديد من المشاكل الصحية الخطيرة وهذا يشمل مرض الشريان التاجي، والذي يمكن أن يؤدي في حد ذاته إلى مشاكل خطيرة مثل النوبة القلبية أو غيرها من أمراض القلب المؤلمة، لكن هل يمكن أن يسبب ارتفاع الكوليسترول الصداع.. هذا ما نتعرف عليه في هذا التقرير، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

وقال طبيب القلب لوك لافين، "آثار ارتفاع الكوليسترول تتراكم على مر السنين، لذا علينا أن نكون حازمين بشأن محاولة خفضه. على مدى فترات طويلة من الزمن، يزيد ارتفاع الكوليسترول في الدم من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية وتصلب الشرايين".

إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكولسترول ووجدت أيضًا أنك تعاني من صداع متكرر أو نوبات دوار، فقد تعتقد بأن هناك صلة مباشرة بين الاثنين لكن هذا غير صحيح.



هل ارتفاع الكولسترول يسبب الصداع؟



لا تظهر أي أعراض على معظم المصابين بارتفاع الكوليسترول في الدم، لكن قد يتعرضون للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، أو يعانون من الذبحة الصدرية.

ووفقاً للدكتور لافين:"لا يوجد دليل قاطع على أن ارتفاع الكوليسترول يسبب الصداع."

إذا كانت مستويات الكوليسترول مرتفعة للغاية، فإن الأعراض الجسدية مختلفة قد نرى ترسبات الكوليسترول في مناطق معينة غير متوقعة ، مثل المرفقين أو وتر العرقوب خاصة عند الشباب ، قد تلاحظ تراكم الكوليسترول أو ترسبه في العين إذا كانت المستويات مرتفعة.

هل هناك علاقة بين ارتفاع الكولسترول والصداع النصفي؟



يلاحظ الدكتور لافين أنه لا يوجد أي بحث يثبت أن ارتفاع الكوليسترول يسبب الصداع النصفي غالبًا ما نعتقد أن الصداع النصفي ربما يكون ظاهرة توسع الأوعية" ، أو شيئًا يحدث عندما تتوسع الأوعية الدموية أو تتوسع. وهذه ظاهرة منفصلة تمامًا عن تصلب الشرايين."

ومع ذلك ، فقد وجدت العديد من الدراسات في السنوات القليلة الماضية ارتباطات مثيرة للاهتمام بين مستويات الكوليسترول والصداع النصفي.

على سبيل المثال ، وجدت دراسة أجريت عام 2015 أن الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي المتكرر والمكثف لديهم مستويات أعلى من الكوليسترول الكلي ومستويات أعلى من الكوليسترول الضار عندما تلقى الأشخاص في الدراسة ثلاثة أشهر من العلاج ، مما ساعد في تقليل الصداع النصفي ، انخفضت هذه المستويات.

ومع ذلك ، تضمنت هذه الدراسة 52 شخصًا فقط ، وهي مجموعة صغيرة جدًا لاستخلاص استنتاجات رئيسية وشاملة والنتائج لا تعني أن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يسبب هذا الصداع النصفي.

وجدت دراسة أخرى أن الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي المصحوب بالأورة - نوع معين من الصداع النصفي يأتي مع تغيرات في الرؤية أو الكلام - لديهم مستويات أعلى من إجمالي الكوليسترول والدهون الثلاثية عند مقارنتهم بالأشخاص الذين لم يعانون من الصداع.