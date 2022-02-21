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نقيب المهندسين يوقع بروتوكولا بين النقابة والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد

الإثنين، 21 فبراير 2022 04:58 م
نقيب المهندسين يوقع بروتوكولا بين النقابة والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد جانب من الاجتماع
كتب ـ محمد الأحمدى

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وقع المهندس هانى ضاحى نقيب مهندسى مصر، والمهندس محمد سامى سعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بروتوكول تعاون بهدف تيسير إجراءات استخراج الشهادات السلبية من الاتحاد المصرى إلى المهندسين الاستشاريين أعضاء نقابة المهندسين، والتي كانت تشكل عبئًا كبيرًا على المهندسين الاستشاريين وتستنزف الوقت والجهد نتيجة اضطرارهم للتردد على مقر الاتحاد أكثر من مرة.

وحضر توقيع البروتوكول المهندس الاستشاري حسن عبدالعليم أمين عام نقابة المهندسين، والمهندس الاستشاري محمد ناصر أمين صندوق النقابة، والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد، والمهندس الاستشاري هشام أبوسنة رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، والمهندس الاستشاري أحمد رمزي رئيس شعبة الهندسة المدنية والدكتور حماد عبدالله رئيس المكتب الفنى عضو المجلس الأعلى للنقابة وعدد من قيادات الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وينص البروتوكول على أن يوفر الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء البيانات الخاصة بتقديم الخدمة للمهندسين الاستشاريين من خلال ربط قاعدة البيانات المتوفرة لديه لصالح نقابة المهندسين، مما يسمح باستخراج الشهادات السلبية من خلال نقابة المهندسين باستخدام نظام الربط، والتنسيق بين إدارتي تكنولوجيا المعلومات بنقابة المهندسين والاتحاد.

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