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محور "شنزو آبى" شريان جديد شرق القاهرة.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 21 فبراير 2022 01:00 ص
محور "شنزو آبى" شريان جديد شرق القاهرة.. اعرف التفاصيل محور شينزو ابي
كتب ـ سيد الخلفاوى

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نشرت محافظة القاهرة "إنفوجراف" عن محور شينزو أبى، والذى تم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة الهندسية، وفى النقاط التالية أهم المعلومات عن المحور.
 
1. يمر المحور من مدينة الأمل بطول 2 كم.
2. تم تسكين الأسر بمسار المحور بوحدات مفروشة بديلة.
3. يصل طول المحور 8 كم، ويمتد داخل مدينة الأمل، "عزبة الهجانة" بطول 2 كم.
4. يمر على سوق السيارات وبعرض 37 مترا.
5. يمر بمسار الضغط العالي بعد دفن الخط.
6. يربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري .
7. يبدأ من محور مصطفى النحاس من المنطقة الحرة الاستثمارية .
8. يختصر المسافة والوقت ويخفف الضغط المرورى على شرق مدينة نصر.
 
محور شينزو ابي (1)
محور شينزو ابي 

محور شينزو ابي (2)
محور شينزو ابي 

 


شينزو ابي

محور شينزو ابي

مدينة نصر

محافظة القاهرة

عزبة الهجانة

مدينة الامل

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