حملات لرفع الإشغالات بالمعادى وحلوان والبساتين

كتب ـ سيد الخلفاوى

شددت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على كافة رؤوساء الأحياء بالمنطقة بتعامل الأجهزة التنفيذية على وجه السرعة مع أى شكوى ترد إليهم وإزالتها على الفور، لضمان سرعة الاستجابة مع التواجد الميداني المستمر بالشوارع والميادين، تيسيرا على المواطنين والعمل على تحسين الخدمات المقدمة واستعادة المظهر الحضاري.

ففي إطار المتابعة المستمرة لرفع كفاءة الخدمات بأحياء المنطقة الجنوبية إلى جانب أعمال المتابعة المستمرة ورفع كفاءة منظومة النظافة قامت الأجهزة التنفيذية بحي المعادى بحملات نظافة مكثفة وعلى مدار اليوم بالتعاون مع فرع هيئة النظافة والرصد البيئى ومتعهدى رفع القمامة شملت غسيل الي للارصفة والميادين بنطاق الحى، إلى جانب رفع مخلفات وقمامة بمحيط المدارس لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، بالإضافة لرفع مخلفات بشارع وهيب دوس وشارع 75 وشارع 77 وشارع 9 وشارع الخمسين بزهراء المعادي وشارع 105 تقاطع شارع 161 و شارع 159 وشارع الاتحاد وشارع 162 وشارع 104.

كما قامت المتابعة الميدانية والإشغالات والمحلات بالتنسيق مع شرطة المرافق استجابة لشكاوى المواطنين بحملة لرفع إشغالات الكافيهات والمحلات والباعة الى جانب غلق وتشميع المحلات المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بشارع 68 وشارع دمشق تقاطع شارع 9 وغلق وتشميع محلات بشارع 205 و 233 و214 وشارع وهيب دوس وتم ايداع المضبوطات بمخزن الحي واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي نفس السياق، قامت الأجهزة التنفيذية بحي البساتين بالتنسيق مع شرطة المرافق بعمل حملة لازالة ورفع الاعلانات المخالفة ومنتهية الترخيص بمنطقة صقر قريش، إلى جانب اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة وفصل التيار الكهربائي عن الاعلانات المخالفة بنطاق الحي . وفي نطاق مجهودات الحي في اعمال النظافة اليومية تم رفع مخلفات وقمامة وتجريد ورفع اتربة امام الادارة التعليمية بالشطر السابع بالمعادي الجديدة وجاري استكمال الأعمال.

كما تواصل الأجهزة التنفيذية بحي حلوان شن حملاتها لفرض حالة الانضباط والتصدي لجميع الأعمال المخالفة للقانون ومنها مخالفات الباعة الجائلين والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، ورصد وضبط المخالفين واتخاذ كافه الإجراءات القانونية من خلال الحملات المستمرة بمعاونة القوات الشرطية وتمكنت من رفع جميع الإشغالات من محيط محطة مترو حلوان والتي تعيق حركة رواد المترو، كما تم اخلاء محيطها من الباعة الجائلين وذلك في ضوء تعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة وتوجيهات نائب محافظ القاهرة بضرورة شن حملات يومية لفرض الانضباط وأحكام السيطرة علي المخالفين وانتظام حركة سير المواطنين والحركة المرورية.