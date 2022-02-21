اليوم السابع
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الإثنين، 21 فبراير 2022 07:27 م
أكرم القصاص
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اليوم السابع: مصر والولايات المتحدة تدشنان مجموعة العمل المشتركة للمناخ

الإثنين، 21 فبراير 2022 07:00 م
اليوم السابع: مصر والولايات المتحدة تدشنان مجموعة العمل المشتركة للمناخ اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: إشادة دولية بدور مصر وتفاؤل بـ"Cop 27".. مصر والولايات المتحدة تدشنان مجموعة العمل المشتركة للمناخ.. شكرى: نبذل كل الجهود لدفع العمل الدولى لمكافحة التغيرات المناخية.. والمبعوث الأمريكى: مصر لديها مستقبل فى الطاقة النظيفة
 
 

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اليوم السابع بلس

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مجموعة العمل المشتركة

المناخ

الإرهاب

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