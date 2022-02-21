اليوم السابع
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المدارس تواصل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالفصول.. صور

الإثنين، 21 فبراير 2022 11:40 ص
المدارس تواصل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالفصول.. صور طلاب المدارس
كتب محمود طه حسين

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شهدت المدارس تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا، كما تابعت الإدارات التعليمية انتظام العملية التعليمية داخل الفصول والتزام أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل الفصول والتزام المشرفين بأماكنهم وتعاونهم مع إدارة المدرسة مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة.
 
وانطلق السبت 19 فبراير الجارى، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021,2022، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.
 
ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين من الأوبئة والجوائح الصحية، وتطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الترم الثاني والاهتمام بالإشراف اليومي والتزام مشرفي الأدوار بأماكنهم تحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي.
 
طلاب المدارس
طلاب المدارس

تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب
تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب

الفصل الدراسى الثانى
الفصل الدراسى الثانى

 


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