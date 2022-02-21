اليوم السابع
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العقود الآجلة لخام برنت تسجل عند التسوية 95.39 دولار للبرميل مرتفعة 1.98%

الإثنين، 21 فبراير 2022 08:32 م
العقود الآجلة لخام برنت تسجل عند التسوية 95.39 دولار للبرميل مرتفعة 1.98% خام برنت
كتب أحمد عرفة

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سجلت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 95.39 دولار للبرميل مرتفعة 1.98%، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

قبلها ارتفع خام برنت دولارين إلى 93,41 دولار للبرميل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وقبلها سجلت عقود خام برنت 90 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ أكتوبر عام 2014، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق انخفضت أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوى لهـا منـذ شـهـر مـايو 2021 فـى خـتـام جلسات التداول بالأسواق الأجلة ( بورصة نيويورك التجارية Nymex وبورصة انتركونتيننتال ICE ) للأسبوع المنتهى فى 20 أغسطس 2021، فى أطول سلسلة خسائر يومية متواصـلة منـذ عـام 2019، مسجلة بـذلك أكبـر خسـائر أسبوعية فى تسعة أشهر، بسبب المخاوف حيال ضبابية آفاق الطلب وسط ارتفاع حـالات الإصـابـة بـالمتحور دلتا من فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم وذلك وفقا لتقرير التطورات البترولية فى الأسواق العالمية خلال الربع الثالث2021 لمنظمة أوابك.

وأشار التقرير، إلى ارتفاع أسعار عقـود خـام برنت وخـام غرب تكساس فى الأسواق الآجلة، خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2021 إلى أعلى مستوياتها منذ شهر أكتوبر 2018..

 


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العقود الآجلة لخام برنت

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