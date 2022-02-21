اعرف موعد حلف اليمين للمندوبيـن المسـاعـديـن بمجلس الدولة دفعة 2016 - 2017 - 2018

أعلنت إدارة مجلـس الدولـة عن ضوابط الحضور خلف اليمين، المحدد له، الأحـد الموافـق 27 فبراير المقبل، لأداء اليمين القانونية للسادة المندوبين المساعدين دفعــــات 2016-2017-2018 المعينـــــــن بـــــــالقرارين الجمهوريين رقمي 46 ، 66 لسنة 2022.
ضوابط الحـضـور:
- الحضور بالزي الرسمي بدلة بلون داكن.
- الحضور الساعة التاسعة صباحاً لمقر مجلس الدولة بالدقي.
- تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل.
- تحديد المرافقين يتم بطلـب مكتـوب يسلم بسكرتارية مكتب رئيس مجلس الدولة في موعد غايته الخميس الموافق 24 فبراير
- مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.
إجراءات استكمال التعيين، يتعين إتباع ما يلي:
أولا: تقديم المستندات والأوراق التالية:
-عدد 5 صورة شخصية حديثة (زي رسمي ، خلفية بيضاء سادة).
-عدد 3 صورة بطاقة الرقم القومي (وجهان – بحجمها الطبيعي).
-إقرار الذمة المالية ( من البريد).
-تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من أي جهة يعمل بها.
-أصل شهادة بالموقف من التجنيد.
ثانيا: مواعيد التقديم:-
-تقدم مسوغات التعيين المشار إليها سلفاً يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير وفقاً للتوقيتات التالية:
بالنسبة لخريجي دفعة 2018:-
*الساعة 9.00 صباحاً من مسلسل رقم 1 حتی مسلسل رقم 70 بالقرار الجمهوري المعينين به.
*الساعة 11,00 صباحاً من مسلسل رقـم 71 حتى مسلسل رقم 143بالقرار الجمهوري المعينين به.
وبالنسبة لخريجي دفعتی 2016-2017 يكون الحضور الساعة الواحدة ظهراً.
ثالثا: يتم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لموظفي مكتب رئيس مجلس الدولة بقاعة الاجتماعات بالدور الرابع بمبنى مجلس الدولة بشارع عصام الدالي بالدقي.
رابعا: يتعين سرعة استكمال الأوراق والمستندات المشار إليها في الميعاد المحدد والتوقيت المذكور، حتى يتسنى تحديد ميعاد حلف اليمين واستلام العمل.
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