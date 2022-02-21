اليوم السابع
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اعرف موعد حلف اليمين للمندوبيـن المسـاعـديـن بمجلس الدولة دفعة 2016 - 2017 - 2018

الإثنين، 21 فبراير 2022 01:28 م
اعرف موعد حلف اليمين للمندوبيـن المسـاعـديـن بمجلس الدولة دفعة 2016 - 2017 - 2018 مجلس الدولة - أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى

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أعلنت إدارة مجلـس الدولـة عن ضوابط الحضور خلف اليمين، المحدد له، الأحـد الموافـق 27 فبراير المقبل، لأداء اليمين القانونية للسادة المندوبين المساعدين دفعــــات 2016-2017-2018 المعينـــــــن بـــــــالقرارين الجمهوريين رقمي 46 ، 66 لسنة 2022.
 
ضوابط الحـضـور:
 
- الحضور بالزي الرسمي بدلة بلون داكن.
- الحضور الساعة التاسعة صباحاً لمقر مجلس الدولة بالدقي.
- تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل.
- تحديد المرافقين يتم بطلـب مكتـوب يسلم بسكرتارية مكتب رئيس مجلس الدولة في موعد غايته الخميس الموافق 24 فبراير
- مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.
 
إجراءات استكمال التعيين، يتعين إتباع ما يلي:
 
أولا: تقديم المستندات والأوراق التالية:
 
-عدد 5 صورة شخصية حديثة (زي رسمي ، خلفية بيضاء سادة).
-عدد 3 صورة بطاقة الرقم القومي (وجهان – بحجمها الطبيعي).
-إقرار الذمة المالية ( من البريد).
-تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من أي جهة يعمل بها.
-أصل شهادة بالموقف من التجنيد.
 
ثانيا: مواعيد التقديم:-
 
-تقدم مسوغات التعيين المشار إليها سلفاً يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير وفقاً للتوقيتات التالية:
بالنسبة لخريجي دفعة 2018:-
 
*الساعة 9.00 صباحاً من مسلسل رقم 1 حتی مسلسل رقم 70 بالقرار الجمهوري المعينين به. 
*الساعة 11,00 صباحاً من مسلسل رقـم 71 حتى مسلسل رقم 143بالقرار الجمهوري المعينين به.
 
وبالنسبة لخريجي دفعتی 2016-2017 يكون الحضور الساعة الواحدة ظهراً.
 
ثالثا: يتم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لموظفي مكتب رئيس مجلس الدولة بقاعة الاجتماعات بالدور الرابع بمبنى مجلس الدولة بشارع عصام الدالي بالدقي. 
رابعا: يتعين سرعة استكمال الأوراق والمستندات المشار إليها في الميعاد المحدد والتوقيت المذكور، حتى يتسنى تحديد ميعاد حلف اليمين واستلام العمل.
 
 

حلف اليمين

اليمين

مجلس الدولة

تعينات مجلس الدولة

ضوابط التعيين

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