4 عادات للأكل يجب اتباعها بعد عمر الـ50 للتغلب على الكولسترول

كتبت إيناس البنا

مع تقدمك في العمر، سترغب في التأكد من أن قلبك وعظامك وعضلاتك لن تخذلك، ومع ذلك، سيتعين عليك العمل بوعي تجاه ذلك، خاصة بعد بلوغك الخمسين من العمر ويتغير قلبك وتتغير أيضًا عظامك وأوعيتك الدموية، لذا يجب أن تتأكد من حصولك على ما يكفى من الدهون الصحية والألياف ومضادات الأكسدة من الطعام الذي تتناوله.

عندما تكون أصغر سنًا، يستبدل جسمك الخلايا العظمية البالية بأخرى قوية جديدة، لكن عملية الشيخوخة الطبيعية لها مخطط آخر ساري المفعول بحلول الوقت الذي تكون فيه في الخمسينيات من العمر، الآن لديك خلايا عظمية متكسرة أكثر مما يمكن استبداله، تجد أنك غير قادر على الركض بسرعة أو لفترة طويلة كما كان من قبل، تضعف عظامك بشكل طبيعي، وما لم تأكل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم وفيتامين د، فإن البلى سيزداد سوءًا.

يعد ارتفاع الكولسترول أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بأمراض القلب مع تقدمك في العمر.

يرتبط تناولنا للطعام ارتباطًا مباشرًا بمستويات الكولسترول في الدم، إليك النصائح التي يشاركها اختصاصيو التغذية مع Eat This Not That - بشكل أساسي، نصائح حول عادات الأكل التي يمكن أن تساعدك على خفض نسبة الكوليسترول في الدم بعد سن الخمسين.

خيارات الطعام بعد سن الخمسين للتغلب على الكوليسترول:



تناول الألياف في نظامك الغذائي:

تعمل الألياف، وخاصة الألياف القابلة للذوبان مثل المماسح في إزالة الكوليسترول من الطعام، وإيقاف تقدمه إلى الدم عن طريق الهضم، ووفقًا لمايو كلينك، "يحتوي دقيق الشوفان على ألياف قابلة للذوبان ، مما يقلل من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL، وهو الكولسترول "الضار". يمكن أن تقلل الألياف القابلة للذوبان من امتصاص الكولسترول في مجرى الدم.

الدهون التي يجب عليك تناولها / تجنبها:

وفقًا لجمعية القلب البريطانية، يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على الكولسترول والتي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكولسترول والدهون المشبعة هي منتجات الألبان كاملة الدسم مثل الحليب والجبن والزبادي والقشدة أو الدهون الحيوانية، مثل الزبدة والسمن وأنواع السمن والأطعمة القابلة للدهن المصنوعة من الدهون الحيوانية وشحم الخنزير والشحم والسمن.

تناول نظام غذائي نباتي؛ الكثير من الفواكه والخضروات.

تناول الفواكه والخضروات باستمرار يمكن أن يزيد من المركبات المهمة لخفض الكولسترول، والتي تسمى ستانول أو ستيرول النبات، والتي تعمل مثل الألياف القابلة للذوبان"، تم العثور على العنب للمساعدة في تقليل الكولسترول الضار وتحسين تنوع بكتيريا الأمعاء في الدراسات الحديثة.

جرب الصيام المتقطع

يجب أن تسأل طبيبك قبل أن تبدأ هذا يساعد الصيام المتقطع في التغلب على ارتفاع السكر في الدم ومشاكل الكولسترول ومشاكل زيادة الوزن وحتى ارتفاع ضغط الدم.