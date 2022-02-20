مساعد وزير الخارجية: البحر الأحمر حجر الزاوية لتعزيز الملاحة بين أفريقيا والعالم

كتب محمد صبحى

قال السفير شريف عيسى مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، إن مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحرى واللوجستيات فرصة عظيمة لدعم هذا المجال الحيوى وهو النقل البحرى الذى بعد قاطرة لتعزيز التعاون الإقليمي، موضحا أن توفير خطوط النقل فى منطقة البحر الأحمر يمثل حجر الزاوية لتعزيز تدفق حركة الملاحة بين أفريقيا والدول الإفريقية والعالم أجمع.

وأشار السفير شريف عيسى إلى أهمية قناة السويس ، مؤكدا أنه ليس أدل على ذلك من أزمة السفينة أيفر جرين التى عطلت الملاحة بالقناة عدة أيام التى أدت لأزمة فى الملاحة، إلا أن مصر استطاعت أن تتعامل مع الأزمة فى وقت قياسى وعودة الملاحة .

وأكد أن الحكومة المصرية تولى أهمية كبيرة لتقليل الملاحة، وتوفير خطوط البحر المنتظمة من ميناء السويس إلى جنوب افريقيا تنفيذا لاستراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز التجارة البينية مع دول أفريقيا عامة تعظيم الاستفادة من التبادل التجارى بين افريقيا وكافة الشركاء البحر الأحمر.

وأضاف السفير شريف عيسى خلال كلمه له بمؤتمر البحر الأحمر للنقل البحرى والوجيستيات، المنعقد الآن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة تحت رعاية وزارة التعليم العالى ووزارة النقل، إن إنشاء مجلس الدول العربية والإفريقية ودخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ والذى يمثل مقاربة شاملة لتعزيز أمن البحر الأحمر، وتحقيق التوثيق التعاون الأمنى لمواجهة الأخطار الأمنية فى البحر الأحمر .

واستطرد أن المؤتمر يمثل الفرصة السامحة لدفع التعاون فى مجال النقل البحرى معربا عن خالص التمنيات بهدف تدشين تعاون مشترك لدعم التعاون البحرى .