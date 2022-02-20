اليوم السابع
Ads
الأحد، 20 فبراير 2022 12:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

لبحث حلول للعمل المناخى..

كوت ديفوار تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للتصحر مايو المقبل

الأحد، 20 فبراير 2022 10:34 ص
كوت ديفوار تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للتصحر مايو المقبل التصحر - أرشيفية
كتبت ـ منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستعد دولة كوت ديفوار لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر المعني بالتصحر فى الفترة من 9-21 مايو 2022، ليكون دعوة عاجلة لتوسيع نطاق استعادة الأراضي، وكذلك حلول للعمل المناخي قائمة على الطبيعة.
 
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بالأمم المتحدة حذرت خلال عام 2019 من أن ما يناهز 500 مليون شخص يعيشون في مناطق تعاني من التصحر، حيث إنه عندما تتدهور الأرض تصبح أقل إنتاجية، مما يحد من الأنواع التي يمكن زراعتها، ويقلل من قدرة التربة على امتصاص الكربون، وهو ما يؤدي إلى تفاقم التغيرات المناخية والظواهر الجوية المتطرفة مثل الجفاف وموجات الحر والعواصف الترابية، بينما يؤدي تغير المناخ بدوره إلى تفاقم تدهور الأراضي بعدة طرق مختلفة.
 
جدير بالذكر، أنه هناك علاقة وطيدة بين التغير المناخى والتصحر، حيث إن التصحر هى أحد الملفات التى ستتأثر بشكل مباشر بأزمة التغيرات المناخية.

التغير المناخى

التصحر

كوت ديفوار

تدهور الاراضى

ظاهرة التصحر

اثار التغيرات المناخية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة