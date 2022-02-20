أخبار الاقتصاد: 8.1 مليار جنيه استثمارات حكومية لأسوان لتنفيذ 283 مشروعًا

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم الأحد 20-2-2022 أخبار الاقتصاد المصرى من أبرزها، أوضحت وزيرة التخطيط أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 283 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة أسوان بخطة عام 21/2022 تبلغ 8,1 مليار جنيه بنسبة زيادة 2% عن خطة عام 20/2021.

التخطيط: 8,1 مليار جنيه استثمارات حكومية لأسوان لتنفيذ 283 مشروعًا تنمويًا

جهاز تنمية المشروعات يوقع عقدا جديدا لتمويل الأنشطة الصغيرة فى المحافظات

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير صادر عنها، ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة أسوان لعام 21/2022، وذلك فى إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن فى كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالى، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالى (21/2022)، ودورها فى تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأضافت السعيد أن "خطة المواطن" بمثابة قاعدة بيانات هامة تساعد المواطنين على متابعة المشروعات الجارى تنفيذها فى نطاقهم الجغرافى (محافظة، مركز، قرية)، بما يضمن جودة تنفيذها طبقًا لأفضل المواصفات والمعايير ذات الصلة، مما يساهم فى تفعيل المتابعة المجتمعية.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة أسوان أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 283 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة أسوان بخطة عام 21/2022 تبلغ 8،1 مليار جنيه بنسبة زيادة 2% عن خطة عام 20/2021.

فى إطار التعاون المستمر بين جهاز تنمية المشروعات ومختلف المؤسسات التمويلية لدعم المشروعات الصغيرة فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وقع جهاز تنمية المشروعات، و"التجارى وفا بنك إيجيبت" عقدا جديدا لتمويل المشروعات الصغيرة القائمة بكافة المحافظات من خلال تمويل النفقات الجارية للنشاط لتلك المشروعات بنظام الجارى مدين، وذلك من خلال اتفاقية البنك الدولى لدعم ريادة الأعمال لخلق فرص عمل.

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، بأن هذا التعاقد الجديد مع التجارى وفا بنك إيجيبت يأتى فى إطار قيام الجهاز بالتنسيق مع مختلف البنوك لتلبية احتياجات المواطنين من البرامج التمويلية المتعددة ومنها تمويل المشروعات الصغيرة بمختلف أنشطتها مما يساعد على توفير فرص عمل لأصحاب هذه المشروعات والعاملين بها.

وأوضحت جامع أن عقد التمويل الموقع مع التجارى وفا بنك إيجيبت يقدم الدعم والتمويل للمشروعات الصغيرة القائمة العاملة بمختلف قطاعات النشاط الاقتصادى بشرط توافر الجدوى الفنية والاقتصادية لها ومطابقتها للالتزامات البيئية مما يساعد هذه المشروعات على زيادة انتاجها وتحسين جودته لتلائم المعايير التصديرية، بما ينعكس على فتح نوافذ تسويقية جديدة الأمر الذى يساعدها على الاستمرار والنمو.

الضرائب: انطلاق أولى الحملات الميدانية لتقديم الدعم الفنى المجانى للممولين

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن انطلاق أولى الحملات الميدانية لتقديم الدعم الفنى المجانى للممولين أثناء موسم الإقرارات الضريبية، وذلك بالمرور على محافظة الغربية، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، بالتيسير على الممولين، لافتًا إلى أن المصلحة تقوم بتقديم التوعية للممولين والدعم المجانى لهم لمساعدتهم فى تقديم إقراراتهم إلكترونيًا من خلال توفير سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات لتقديم الدعم الفني، مشيرًا إلى نجاح مبادرة السيارات المتنقلة والتى بدأ إطلاقها العام الماضى .

وأوضح " عبد القادر " أن هذه الحملات يتم تنفيذها وفق خطة محددة، وأنه يتم من خلال هذه الحملات توفير الدعم المجانى المتنقل بالسيارات فى نفس التوقيت يوم السبت من كل أسبوع فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية حتى انتهاء موسم الإقرارات الضريبية .



المشاط تبحث التعاون المشترك مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عبد الله أحمد الصبيح، المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وتعزيز التعاون تحت مظلة الرؤية التنموية للدولة 2030.

وخلال اللقاء الذي تم عبر الفيديو، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات على التعاون المشترك في مجال دعم أنشطة التجارة والاستثمار في مصر، بما يسهم في تعزيز التنمية، فضلا عن دورها في تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى حرص الوزارة على المضي قدمًا في فتح آفاق التنسيق والتعاون مع كافة المؤسسات الدولية والإقليمية بما يعزز الجهود التنموية، في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها جمهورية مصر العربية، وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من جهود التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، التقرير السنوي للوزارة لعام 2021 الذي صدر تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، والذي والذي يرصد كافة حزم التمويل التنموي الميسر لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، حيث بلغت 10.2 مليار دولار، بواقع 1.56 مليار دولار للقطاع الخاص و8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، كما يسلط الضوء على قصص مصر التنموية المنفذة في إطار الشراكات الدولية.