3 أشقاء يقتلون شابا بطعنات نافذة بالقلب والصدر فى مشاجرة بالغربية

الغربية محمد طارق

لقى شاب مصرعه على يد 3 أشقاء بدائرة قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، وذلك بعدة طعنات نافذة فى القلب والصدر إثر نشوب مشاجرة بينهم، وتم ضبط المتهمين وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغاً بمقتل شاب على يد 3 أشقاء بدائرة قسم ثان طنطا، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وتبين مقتل شاب يدعى "حسين م ال " فى العقد الثانى من العمر، مقيم بمنطقة الجلاء بدائرة قسم ثان طنطا .

وبالفحص تبين إصابته بعده طعنات نافذه أودت بحياته وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشقاء وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط مباحث قسم ثان طنطا من القبض على المتهمين.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعى تحت تصرف النيابة العامة التى قررت تشريحها لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب التأكد من عدم وجود شبهة جنائية من عدمه، وتفريغ الكاميرات المحيطة بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بسرعة عمل التحريات حول ظروف الواقعة وسرعة ضبط الجناة.