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156 مليون جنيه أرباح وإيرادات هيئة الأوقاف خلال يناير الماضى

الأربعاء، 02 فبراير 2022 02:16 م
156 مليون جنيه أرباح وإيرادات هيئة الأوقاف خلال يناير الماضى وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أكد الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن هيئة الأوقاف تواصل إنجازاتها في مجال الاستثمار وتحقيق الأرباح والإيرادات، حيث حققت رقمًا قياسيًّا جديدًا في التحصيل خلال شهر يناير 2022م بلغ ( 156 ) مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 12 مليونًا عن نفس الشهر من العام الماضي، وتقدر بنحو ( 37 ) مليونًا عن نفس الشهر من العام قبل الماضي. 
 
وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أنه بذلك يصل إجمالي ما حققته هيئة الأوقاف من إيرادات وأرباح استثمارية خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي من يوليو 2021م حتى يناير 2022م ( 1,056,516,708) جنيه، بزيادة تقدر بنحو ( 110,484,203 ) جنيه ، عن العام الماضي بنسبة ( 11,7% ) وزيادة تقدر بنحو ( 273,201,530 ) جنيهًا عن العام قبل الماضي بنسبة ( 34,9% ). 
 
وكانت هيئة الأوقاف المصرية حققت أعلى عوائد إيرادات وأرباح خلال النصف الأول من العام المالي 2021/ 2022م، مقارنة بهذا النصف من أي عام ماض منذ تأسيسها، حيث يبلغ إجمالي الإيرادات والأرباح نحو (900) مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو (98) مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 12,3% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي 2020 /2021م، وبزيادة تقدر بنحو (235) مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 35,4% عن نفس الفترة من العام المالي قبل الماضي 2019/ 2020م.

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