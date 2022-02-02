اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ولى عهد أبوظبى يلتقى وزير الداخلية السعودى

الأربعاء، 02 فبراير 2022 02:55 ص
ولى عهد أبوظبى يلتقى وزير الداخلية السعودى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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التقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الثلاثاء وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.
 
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن المباحثات، التي جرت في قصر البحر بأبوظبي، تناولت "العلاقات الأخوية الراسخة" بين البلدين وسبل تعزيزها على جميع المستويات بما يدعم مصالحهما المشتركة.
 
فيما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه جرى خلال اللقاء استعراض "العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين".

ابو ظبى

القوات المسلحة الاماراتية

محمد بن زايد آل نهيان

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